iPhone上季出貨激增10%

市研機構IDC的數據顯示，蘋果iPhone上季出貨量比去年同期激增10%，部分原因是蘋果趕在美國預料對中國大陸商品加徵關稅前，加速出貨。

IDC指出，iPhone第1季出貨量增加到5,790萬支，高於去年同期的5,260萬支。IDC指出，出貨激增10%未必是因為市場需求突然大增，其實蘋果自己也急於囤貨，以盡可能抵銷來自中國大陸商品要被課高關稅的影響。

儘管iPhone第1季整體出貨量成長，但在中國大陸市場出貨卻下滑。IDC表示，主要是因為大陸政府對手機的補助，排除iPhone的Pro機型。投資人必須等到5月1日蘋果發布上季財報時，才能更清楚掌握銷售狀況。