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呼籲企業不要自亂陣腳 和碩董座童子賢：美國不是全世界

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影

針對美國關稅議題，台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢昨（15）日形容，目前美國關稅一周有三到四次變化，所以還不明朗，但深信台灣經濟體質不錯，台廠應變能力也很好。他強調，「美國是很重要的市場，但美國不是全世界」，不要因為目前關稅政策，擾亂其他市場的布局。

童子賢昨日出席勤業眾信與台灣玉山科技協會共同舉辦的2025 Ecosystems & Alliances Summit論壇。針對美國關稅議題，童子賢形容關稅政策，「這波好像颱風或龍捲風一樣」，但台灣經濟體質相對好一點，從外匯存底到儲蓄餘額資金等都很充裕，是台灣面對目前變局的底氣。

童子賢看美國關稅影響
童子賢看美國關稅影響

童子賢指出，台商多年來在全球各國投資，廠房遷移、後勤應變其實都很有經驗，所以他覺得，大家稍微沉著一點，這波不是只有台灣面臨，從越南、日本、韓國，連鄰近美國的加拿大都面臨很大的變化。

童子賢表示，無論設廠、接單或開發產品的時間，都不是三個月，台商在這方面有很久的布局，不是因為這一波關稅才進行海外布局，台商在越南、印尼、墨西哥、印度和泰國的布局，「相信不會浪費。」

童子賢強調，「美國是全球很重要的經濟體，也是很重要的市場，但美國不是全世界」，美國占全球GDP大約26%左右，還有另外74%市場，不要因為美國目前這樣的關稅，擾亂了其他市場布局。他表示，美國關稅再怎麼變，也許最快一個月，慢則兩、三個月之內，「有一些東西應該就塵埃落定了」，可以到時候再來看如何因應。

宏碁集團創辦人施振榮昨日回應關稅問題，他認為，關稅問題大家都一樣，對於某些客戶市場不得不依賴的產品，台灣企業仍有主導權，建議企業保持冷靜、不須過度反應，畢竟若在美國生產產品也是虧本，台商完全可以選擇不做這樣的生意。

施振榮分享過去的經驗，當美國客戶要求在美國生產但明顯無法獲利時，他曾決定不與特定客戶做生意，結果對方後來反而回頭聽從台灣企業的建議。

童子賢 美國 關稅

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