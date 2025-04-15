美關稅政策開便門…大摩上調蘋果產量 台鏈旺

美國關稅政策朝令夕改，摩根士丹利（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，隨關稅戰不確定性陰霾籠罩，供應鏈紛紛擴大備貨量，使得第2季蘋果商品生產將淡季不淡。台廠中，台積電（2330）、鴻海、大立光等，皆為「優於大盤」評等，後市可期。

美中貿易緊張局勢白熱化、關稅政策雖仍具高度不確定性，但大摩上調第2季蘋果的產量評估。根據最新數據顯示，第2季iPhone生產預估由4,100萬支增至4,500萬支，上調400萬支，季減10%、年增15%。另外，單季iPad產量預估則由1,150萬台增至1,300萬台，季增8%、年增24%。

大摩看蘋果後市

大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，此次上調產量預估的主要目的，是為因應關稅政策的不確定性，進而維持蘋果相關機型的庫存水位。儘管第1季基期已相對偏高，但仍決定上修第2季的產量，反映的並非市場需求強勁，而是「策略性備貨」。

根據大摩最新供應鏈調查，即使關稅政策尚未明朗，但部分蘋果相關組裝夥伴已積極推動生產據點多元化。例如：印度地區iPhone生產占比雖在2024年低於 15%，但預期將持續提升。至於是否會進一步在美國設立新組裝據點，仍需由蘋果公司做出最終決策。

綜合蘋果組裝夥伴透露，如果未來確定需在美國設廠，相關廠商將計劃把較高的營運成本反映在新專案的報價中。

另一方面，施曉娟補充，受到關稅不確定性驅動，整體提前備貨的動能將比原先預期的更為強勁。

以iPad為例，目前組裝地區約分布於中國（約70%）與越南（約30%）。因此，相較於iPad，iPhone在短期內進一步實現生產多元化的迫切性相對較低。重要的是，未來供應鏈布局將持續關注越南與美國雙邊關稅的談判進展與結果。

台廠中，大摩考量關稅風險，日前已將台積電目標價由1,388元降至1,288元；鴻海憑藉全球生產布局及營運專業能力，市場需求調整時具更大彈性，目標價維持232元；大立光目標價維持3,200元，而1G6P混合鏡頭可能成為下個規格升級的關鍵，三檔皆為「優於大盤」評級。