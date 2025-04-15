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參加超微晚宴 蔡力行：沒怎麼談關稅、開心點好

中央社／ 台北15日電
聯發科執行長蔡力行。圖/聯合報系資料照片
聯發科執行長蔡力行。圖/聯合報系資料照片

超微（AMD）今天晚間在台北文華東方酒店舉辦合作夥伴感謝晚宴，出席的聯發科執行長蔡力行在離開時表示，席間沒怎麼談關稅，他說「開心點好」。

群聯執行長潘健成說，今天主要是大家一起吃飯；至於美國關稅，大家都還在研究中。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大除持續不斷與超微培育人才，未來超微若提供更多獎助學金，將擴大招募外籍生，透過人才多樣性，解決台灣缺人才及國際化發展的問題，並進一步擴大設置合作實驗室。

晚間約9時起，參加超微晚宴的科技業高層陸續離場，包括蔡力行、緯穎董事長洪麗寗、神基董事長黃明漢、技嘉集團總經理李宜泰、研華智能系統事業群總經理蔡淑妍、遠傳總經理井琪等人。

交大 蔡力行 超微

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