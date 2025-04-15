天鈺環境永續基金會攜手海科館等 成功放流千隻鱟苗

天鈺旗下環境永續基金會於15日宣布，第三年攜手海科館放流千隻鱟苗，持續關注海洋物種保育議題。

天鈺環境永續基金會持續推動海洋物種保育的行動，攜手國立海洋科技博物館與水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，合作推動「鱟知鱟學公民科學行動計畫」，與鱟保母學校師生一起在台南市政府支持下，近日於台南市蘆竹溝漁港成功放流近1,000隻鱟苗。

鱟是一種歷史悠久的海洋生物，長年棲息於台灣近海。天鈺環境永續基金會指出，近年來由於人類活動不斷擴張，鱟的棲地，特別是孵化所需的泥灘地與潮間帶環境逐漸流失，導致其族群數量快速減少。

為了推動鱟的長期保育行動，基金會在這三年來一直持續支持相關保育工作，並將計畫深入校園，師生們可以經由基礎觀察鱟卵和稚鱟的發育、水質維護與檢測，也可在餌料餵食等養殖工作親力親為，體會生命教育。每年親自到場參與小鱟放流的師生，都懷抱著依依不捨、但又對小鱟們充滿期盼的心情，親手將復育的小鱟回到大海。

基金會提到，此次台南蘆竹溝場的放流活動，吸引眾多關注鱟保育的專家與師生共襄盛舉。這項行動不僅是跨領域科學實踐的推廣示範，更是推動環境教育的重要里程碑。透過多方協力與公民科學的參與，期待能持續提升社會對海洋生物多樣性與棲地保護的重視，攜手為台灣海洋生態永續盡一份心力。