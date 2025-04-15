康寧Toucn Taiwan將展出AI時代突破性的玻璃創新技術

康寧公司將於Toucn Taiwan 2025 系列展中展示其為AI時代打造的最新突破性玻璃解決方案，展現康寧持續推動各產業科技創新的承諾。今年，康寧迎來在台設廠25周年，這項里程碑象徵著自2000年設立首座製造工廠以來，與台灣長期穩固的合作夥伴關係。

台灣康寧總經理何宜修表示：「過去 25 年來，康寧持續支持台灣顯示器、半導體、汽車及消費性電子產品等關鍵科技產業的發展」，他說：「我們於智慧顯示展覽會展出的最新創新顯示技術，不僅展現康寧致力於推動這些產業的技術發展，並進一步深化與台灣的長期合作夥伴關係。」

今年在南港展覽一館 N905 展位，與會者將可探索康寧在各個產業領域的創新成果，包括：

●半導體解決方案 (Semiconductor solutions)：探索玻璃的先進封裝技術和新型元件架構（包括未來的玻璃芯基板）如何在持續提升效能與實現更高連接性中發揮關鍵作用，尤其在先進人工智慧技術對運算能力需求日益提升的趨勢下。

●顯示科技的熔融製程 (Fusion process)：康寧的熔融玻璃製程技術，憑藉優異的顯示玻璃，正協助打造更加互聯的未來。探索熔融成型玻璃解決方案和材料科學技術如何持續推動顯示產業的轉型。此外，康寧也將展示友達光電的 42 吋透明 MicroLED 顯示器，該產品採用康寧 Lotus™ NXT 玻璃。這款尖端顯示器具備卓越的亮度與透明度，實現單片無縫拼接的顯示設計，為目前同類產品中的最大尺寸。

●Corning® Gorilla® Glass：瞭解康寧如何透過堅韌的材料創新突破玻璃技術的界限。Gorilla Glass 已被全球超過 45 個主要品牌採用，應用於數十億具裝置上。

●採用Corning® ColdForm™ 冷彎成型技術的 AutoGrade™ Corning® Gorilla® Glass，具有Dynamic Decor™功能：體驗康寧最新的車用顯示技術，Corning® Dynamic Décor™可將顯示面板轉化為真實色彩的圖紋效果，例如仿木紋、皮革或碳纖維等材質。在 ColdForm™ 冷彎成型技術的支援下，顯示器得以與汽車內裝完美融合，不僅具備隨選顯示功能，同時為駕駛提供沉浸式及互動式的使用體驗。

●擴增實境解決方案 (Augmented reality solutions)：探索我們為最新的擴增實境和混合實境（AR/MR）裝置提供的解決方案。康寧運用自身在玻璃科學和光學物理領域數十年的專業知識，實現更時尚的頭戴式裝置設計和優化的影像品質，幫助客戶為產業和消費性應用創造沉浸式的 AR/MR 體驗。

康寧專家也將帶來一場主題講座，分享在AI時代下康寧在先進封裝的玻璃創新應用，美國康寧先進封裝解決方案產品線經理Peter Lee 李品彥主講，講座重點為：深入瞭解玻璃如何在先進封裝領域帶來革命性改變，實現邏輯和記憶體晶片之間的超高密度互聯，以應對 AI 時代的關鍵挑戰。