瑞利光智能以AI製造革新技術 進軍Touch Taiwan 2025智慧顯示展

MicroLED與AI智能製造解決方案供應商—瑞利光智能（RVI）繼三月於NVIDIA GTC 2025技術大會發表全球首創AI驅動MicroLED智能製造方案「AI MioC」引發國際高度關注後，將於4月16日至18日參展Touch Taiwan 2025智慧顯示展，展示其自主研發的AI驅動MicroLED製程與矽光子關鍵技術，瞄準下一世代高效能顯示與AI運算融合商機。

瑞利光智能於GTC大會的亮相，恰逢輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳揭示下一代CPO（Co-Packaged Optics）光子交換機架構趨勢，與其矽光子製程技術發展方向不謀而合，凸顯其技術已站上推動AI與高速通訊融合的浪潮前端。

瑞利光智能創辦人何志浩教授與何志祥博士指出：「MicroLED與矽光子是驅動未來AI硬體與CPO架構的關鍵技術，RVI正是這場科技革命中關鍵的加速器。」

為解決MicroLED量產痛點，瑞利光智能自主研發的 Xnow 技術，結合高精度的分bin模組與AI演算法模擬系統，能有效提升像素排列與色彩一致性、降低色彩校正成本，並優化製程節點以提高直通率與量產良率。

而瑞利光智能AI MioC技術則結合深度學習演算法，專攻MicroLED製程中的巨量轉移（Mass Transfer）關鍵環節，克服高精度、高效率的組裝挑戰。

瑞利光智能目前已建立三大核心平台，包括Xnow MicroLED 分選與組裝平台、AI MioC 巨量轉移技術、以及矽光子整合光源模組。這些領先技術可模組化導入智慧顯示器、穿戴設備、車載座艙與AI資料中心設備等多元應用。

瑞利光智能憑藉超過27項專利與演算法著作建立技術壁壘，並已與國內外面板、半導體及終端品牌廠展開多項聯合開發，成功導入樣機並開始中試生產，目標於2025年底擴產實現量產。

營運策略上，瑞利光智能採輕資產、高技術模式，聚焦AI軟體與演算法IP授權、製程整合與顧問服務、與客戶聯合開發量產模組，並規劃導入雲端平台推出訂閱式AI製造最佳化服務（SaaS）。