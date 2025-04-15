直面半導體關稅！蘇姿丰：有跟政府談 AMD以美國製造優先

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰快閃訪台，並於15日晚間在文華東方酒店宴請供應鏈夥伴，面對該如何因應美國即將祭出的半導體關稅，蘇姿丰坦言，團隊持續監控著全球市場的緊張情勢，而AMD作為一家全球性的大企業，不僅客戶遍布全球，也早已建立起一個強大的上下游供應鏈網絡。面對關稅問題，她強調，美國製造對AMD來說，仍是優先選項，自己也已跟美國政府商談過，目前正在討論長期的製造策略，以確保持續支持客戶需求。

有關近期市場不斷討論的關稅議題，蘇姿丰指出，公司正與美國政府及客戶持續深入溝通，自己也深刻的認知到「半導體供應鏈」的複雜性，事實上，團隊在全球半導體經濟產業市場當中，也持續扮演著至關重要的角色，而AMD作為一家起家的重要半導體公司，團隊也發自內心的希望能夠支持美國政府，並增加本土製造的投入。

此外，超微（AMD）近日已成功向台鏈代工廠英業達（2356）收購其手中10%的美國伺服器製造團隊ZT Systems的股份，而面對這筆交易，蘇姿丰分享，AMD在完成對ZT系統的收購後，也對能夠保持與ZT製造的緊密合作感到相當的樂觀，而自己也期望能在ZT製造方面，繼續找到更多的戰略合作夥伴。她提到，未來三到五年，尤其是在高效能計算、數據中心、人工智慧、個人電腦、遊戲及醫療領域都將有很大的商機。