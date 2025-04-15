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川普對台灣半導體關稅輕輕放下？ 前經長王美花這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
前經濟部長王美花出席台灣上市櫃公司協會東方領袖講座。記者曾吉松／攝影
前經濟部長王美花出席台灣上市櫃公司協會東方領袖講座。記者曾吉松／攝影

美國總統川普的半導體關稅暗潮洶湧，前經濟部長、台新金（2887）獨董王美花15日表示，根據《232條款》是較文明的作法，而包括台積電（2330）等公司已經公開宣布赴美投資，美方一定會觀察投資是否落地，「但投資不是今天講，明天就會落地，需要很久的時間，川普是否有耐心等待是最大問題」。

美國商務部已根據《232條款》，針對半導體、半導體製造設備等產品啟動國家安全調查，最後可能會對台灣半導體關稅輕輕放下嗎？

王美花今天受邀參加台灣上市櫃公司協會東方領袖講座受訪時表示，川普目的就是想要半導體和藥品回到美國製造，相對於使用國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）啟動對等關稅措施，「第232條款比用IEEPA還要文明」，但川普最在意的就是廠商要落實在美製造的承諾，川普就算讓步也不會一下就讓步，因為「MAGA（讓美國再次偉大）講到後來什麼都沒有，他也交代不過去」。

王美花表示，根據《232條款》調查過程，須經由公眾提供意見等，最後再做決定、並由總統公布，如此一來，時間可能花費數個月，但至少會讓公眾提供意見。

王美花還提到，美國對等關稅原定4月9日（美國時間）起實施，川普就是希望每樣產品都回到美國製造，但現在美方根據《232條款》啟動調查，各國都在觀察川普能否聽見各方意見。但，同時，川普也會觀察廠商赴美投資的後續情形。

王美花指出，除了台積電已經答應加大赴美投資，輝達（NVIDIA）昨天也宣布和台積電、鴻海（2317）、緯創（3231）等台廠合作，在美國發展AI基礎設施，這也代表鴻海和緯創有一部分的伺服器須到美國生產，廠商須在美國尋找製造生產基地。

王美花提醒，雖然美方政策變化仍大，但廠商能否真正落實在美製造的承諾，是川普最終的主軸。雖然「投資不是今天講，明天就會落地」，投資確實需要很久的時間，但「川普是否有耐心等待是最大的問題」。

王美花建議，廠商要適度表現，開始啟動赴美投資計畫；川普也要理解，筆電和手機的組裝不可能回到美國製造，因為這兩個產業需要較多人力，也不可能全部自動化，光是台積電在美國設廠就面臨人力挑戰，更何況是其他產業。

川普 美國商務部

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