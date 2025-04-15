蘇姿丰夜宴來了！台鏈4大代工夥伴齊聚 「這家」最早現身

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰快閃訪台，並於15日晚間在下榻的文華東方酒店，來宴請供應鏈客戶以及上下游企業夥伴，市場傳言，此次邀請的名單涵蓋整個AI供應鏈上下游，至少有超過80位供應鏈夥伴受邀列席，而今晚最早到場的業者，以AI代工夥伴為主，截至晚上6點前，台鏈四大代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等企業代表皆陸續抵達會場，也吸引市場投資人的目光關注。

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰自14日抵台，先行拜會台積電（2330）董事長魏哲家，而她今日晚間也特地在文華東方設宴款待合作已久的台鏈大廠夥伴們，據傳，今日晚宴自下午5點左右就已開始企業報到入場，會場入口簡單劃分為三條路線，包括最多媒體等候的車道後門、酒店後方慶城街面向文華苑的入口，以及文華東方酒店正面的大門，而最早現身的業者為英業達（2356）董事長葉力誠，他有別於其他從後方車道入場的夥伴，特意從文華東方正面大門入場，也看得出對晚宴的重視。

據悉，蘇姿丰今晚找來了幾乎所有的供應鏈夥伴，截至晚間6點20分，包括英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安、緯創（3231）總經理林建勳、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、台達電（2308）董事長鄭平、代工龍頭鴻海（2317）旗下子公司工業富聯董事長鄭弘孟等，已全數抵達現場，而有市場傳言指出，這次晚宴規劃從7點多正式開始。