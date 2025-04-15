快訊

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

瑞利光智能以AI製造革新技術 進軍Touch Taiwan 2025

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
瑞利光智能以AI製造革新技術， 進軍Touch Taiwan 2025 智慧顯示展。圖／瑞利光智能
瑞利光智能以AI製造革新技術， 進軍Touch Taiwan 2025 智慧顯示展。圖／瑞利光智能

瑞利光智能（RVI）自今年3月參加NVIDIA GTC 2025技術大會，發表全球首創AI驅動MicroLED智能製造方案「AI MioC」，引起國際高度關注。公司於4月16日至18日參展Touch Taiwan 2025智慧顯示展，展示其自主研發的AI驅動MicroLED製程與矽光子關鍵技術，擘劃未來高效能顯示與AI運算融合的新篇章。

NVIDIA GTC 2025技術大會上，NVIDIA執行長黃仁勳揭示下一代光學元件封裝（CPO）光子交換機架構趨勢，與RVI矽光子製程完美呼應，顯示其技術已站上推動AI與高速通訊融合的關鍵節點。瑞利光智能創辦人何志浩教授與何志祥博士指出：「MicroLED與矽光子是驅動未來AI硬體與CPO架構的關鍵技術，RVI正是這場科技革命中關鍵的加速器。」

瑞利光智能自主研發的 Xnow 技術，結合高精度的分bin模組與AI演算法模擬系統，能有效提升Micro LED像素在排列與色彩上的一致性，降低色彩校正成本，顯著改善顯示品質，並透過精準演算法優化製程節點，有效提高直通率與量產良率，加速產品上市周期。另，AI MioC技術結合深度學習演算法，應用於MicroLED製程中的巨量轉移（Mass Transfer）關鍵環節，專為解決高精度、高效率的組裝挑戰所設計，展現瑞利光智能於智能製造領域的創新實力。

瑞利光智能專注於AI驅動的智能製造技術，憑藉Xnow MicroLED 分選與組裝平台、AI MioC 巨量轉移技術與矽光子整合光源模組等三大核心平台，領先技術將可模組化並導入於智慧顯示器、穿戴設備、車載座艙與AI資料中心設備，讓產品具備彈性與高度相容性。

公司研發團隊擁有超過27項專利與演算法著作，建立堅實的技術壁壘，且軟硬體整合開發，掌握關鍵製程參數與演算法模型，與國內外面板、半導體與終端品牌展開多項聯合開發，已成功導入樣機並開始中試生產，預計在2025年底擴產實現量產，進一步透過 AI與製造數據閉環設計，實現預測性維護與智慧決策。

AI LED 演算法

延伸閱讀

Nvidia將攜手台積電等夥伴投資建廠 專家：鴻海前車之鑑

錼創Touch Taiwan 秀多款全球首發MicroLED 搶攻AI眼鏡、裸眼3D商機

EPS成長率151%的矽光子：華星光

日月光推CPO能效方案 攻AI資料中心應用

相關新聞

蘇姿丰：策略重點集中三件事 高效能運算排第一

超微（AMD）執行長蘇姿丰於15日擔綱台大椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型AI領導者。她提到，對於一家科技公司來說...

宏碁今年首季出貨量 名列全球五大電腦品牌

據最新市調資料顯示，宏碁（2353）個人電腦銷量於今年第1季表現亮眼，市占率達6.5%，位居全球前五大電腦品牌之列，銷售...

蘇姿丰台大演講 會前宣布超微成為台積電首家2奈米客戶

•超微（AMD）今天宣布，代號為「Venice」的新一代AMD EPYC處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品，第五代AMD EPYC CPU產品也已在台積電亞利桑那州廠成功啟用和驗證。「Venice」預計明年如期上市。

微星砸10.71億元增資美國子公司 為擴大當地營運規模

電競筆電龍頭微星（2377）15日宣布，為擴大美國子公司MSI Computer Corp.的營運規模，團隊經董事會同意...

中華電信與Astranis打造台灣首顆專屬衛星 年底升空

中華電信（2412）15日宣布與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第三代 MicroGEO 衛星，具備快速部署...

台灣半世紀與幾代人all in半導體故事 6/13說給世界聽

50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。CNEX基金會與導演蕭菊貞、製片陳添順耗時5年製作完成台灣半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。