瑞利光智能以AI製造革新技術 進軍Touch Taiwan 2025

瑞利光智能（RVI）自今年3月參加NVIDIA GTC 2025技術大會，發表全球首創AI驅動MicroLED智能製造方案「AI MioC」，引起國際高度關注。公司於4月16日至18日參展Touch Taiwan 2025智慧顯示展，展示其自主研發的AI驅動MicroLED製程與矽光子關鍵技術，擘劃未來高效能顯示與AI運算融合的新篇章。

NVIDIA GTC 2025技術大會上，NVIDIA執行長黃仁勳揭示下一代光學元件封裝（CPO）光子交換機架構趨勢，與RVI矽光子製程完美呼應，顯示其技術已站上推動AI與高速通訊融合的關鍵節點。瑞利光智能創辦人何志浩教授與何志祥博士指出：「MicroLED與矽光子是驅動未來AI硬體與CPO架構的關鍵技術，RVI正是這場科技革命中關鍵的加速器。」

瑞利光智能自主研發的 Xnow 技術，結合高精度的分bin模組與AI演算法模擬系統，能有效提升Micro LED像素在排列與色彩上的一致性，降低色彩校正成本，顯著改善顯示品質，並透過精準演算法優化製程節點，有效提高直通率與量產良率，加速產品上市周期。另，AI MioC技術結合深度學習演算法，應用於MicroLED製程中的巨量轉移（Mass Transfer）關鍵環節，專為解決高精度、高效率的組裝挑戰所設計，展現瑞利光智能於智能製造領域的創新實力。

瑞利光智能專注於AI驅動的智能製造技術，憑藉Xnow MicroLED 分選與組裝平台、AI MioC 巨量轉移技術與矽光子整合光源模組等三大核心平台，領先技術將可模組化並導入於智慧顯示器、穿戴設備、車載座艙與AI資料中心設備，讓產品具備彈性與高度相容性。

公司研發團隊擁有超過27項專利與演算法著作，建立堅實的技術壁壘，且軟硬體整合開發，掌握關鍵製程參數與演算法模型，與國內外面板、半導體與終端品牌展開多項聯合開發，已成功導入樣機並開始中試生產，預計在2025年底擴產實現量產，進一步透過 AI與製造數據閉環設計，實現預測性維護與智慧決策。