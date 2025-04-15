imec授予蘋果資深副總Johny Srouji 2025年度終身創新獎

比利時微電子研究中心（imec）宣布，蘋果硬體技術資深副總Johny Srouji將獲頒2025年imec終身創新獎（2025 imec Innovation Award）。該獎項認可Srouji在開發蘋果晶片時運用他的領導才能，在塑造蘋果的技術發展藍圖方面發揮的關鍵作用。他不僅重新定義蘋果的產品，也深深影響著更廣泛的半導體生態系，促進晶片技術的進步，把功能、體驗和人工智慧（AI）推升到全新高度。蘋果硬體副總Johny Srouji將於5月20-21日比利時安特衛普（Antwerp）舉辦的imec年度世界技術論壇（ITF World）獲頒這項imec的年度終身創新獎。

Johny Srouji自從2008年為了領導4埃米（A4）晶片開發蘋果首顆自行設計的系統單晶片（SoC）而加入蘋果，他已經組建和帶領一支世界級工程師團隊來推動蘋果多項硬體技術的創新。該團隊的研究已經為蘋果的晶片、電池、相機、儲存控制器、感測器、顯示器和其他關鍵組件挹注重大進展，這些元件定義了蘋果的產品陣容。

Srouji和他的團隊利用優先考量每瓦性能的系統單晶片設計，持續引領智慧型手機市場，他們也把這套可擴充的架構帶到Mac，提供更高速性能、增強版能力和業界領先的電池壽命。今年稍早蘋果發布了C1晶片，也是蘋果首顆自研的蜂巢式網路數據機系統，支援絕佳的5G和衛星連接性能，同時具備更高的能源效率。綜觀這些創新等等，用來創造和維持可擴充架構的專業已經帶來龐大效益，而蘋果的晶片設計正在推動業界的全新策略。

Johny Srouji表示，「我很榮幸受到imec的肯定並獲得這項最負盛名的終身創新獎，我虛心與蘋果的同事共享這份殊榮。我們的目標一直是創造差異化技術來做出全球最佳的產品。我們創造和整合最先進的技術進步，同時維持我們在功率效率表現的高度重視，希望能透過我們與imec的持續合作關係及與業界各方的合作來解決難題和釋放全新的可能。」

在加入蘋果之前，Johny Srouji曾在英特爾和IBM擔任資深職位，投入處理器的開發和設計。