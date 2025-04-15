遠傳攜數聯資安前進資安 秀AI Agent資安解決方案

年度資安盛會「CYBERSEC 2025臺灣資安大會」15日展開，遠傳（4904）表示，攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「資安防線升級 AI Agent引領未來」為題參展，展示「SOC x AI Agent聯防監控服務」在內的五大資安解決方案。

「CYBERSEC 2025臺灣資安大會」今年大會主題為「TEAM CYBERSECURITY」，號召跨領域、跨產業協作聯防，凝聚全員參與共識。遠傳及數聯資安積極參加，並大秀資安技術，遠傳表示，五大資安解決方案，兼顧安全、智能、永續的綠色資料中心，助企業應對不斷升級的資安威脅，建構AI時代必備的資安防護與韌性，邁向永續未來。

遠傳企業暨國際事業群執行副總、數聯資安董事長曾詩淵表示，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）」、雲端與資通訊整合實力，結合數聯資安的專業經驗與團隊，長期攜手服務國內外企業與政府單位，扮演企業數位轉型過程中的堅實後盾。

曾詩淵認為，AI發展提升企業營運效能，亦驅動與日俱增的新型資安威脅，遠傳不僅將AI導入於電信網路打詐、發展出遠傳「打詐智靈」應用，更攜手數聯資安積極協助企業客戶完善AI治理與資安防護，善用AI來應對AI時代的挑戰，以強化數位韌性，確保企業與組織的永續營運力。

遠傳表示，隨著AI代理（AI Agent）技術的崛起，今年於展中首度亮相的「SOC x AI Agent聯防監控服務」，為SOC資安監控帶來大幅度的革新與升級，全面提升威脅偵測與即時回應能力，可深度還原事件全貌、多維度數據分析、快速鎖定異常行為，精準優化威脅情報管理，並達成高效智能決策，為企業打造更智慧、更敏捷、更主動的資安防線。

此外，SOC資安監控為現代資安的關鍵角色，數聯資安表示，數聯資安SOC服務以領先的大數據技術，結合情資平台強化情資蒐集，提升告警與應變處理能力，每月為企業阻擋200億次攻擊事件，更是業界首家通過四項ISO認證，並於113年國家資通安全研究院資安服務廠商評鑑中，榮獲「SOC服務」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」與「社交工程演練」等五項資安服務的「A級」最高評價。

此次展出還包含數聯資安「MXDR託管偵測與回應」，可與SOC整合提供7*24全天候監控，強化端點保護，快速分析並回應各種資安事件，有效攔阻威脅攻擊。「uSecure SIP資安戰情平台」提供整合多元日誌資訊，結合聚合技術與結構優化，有效加速事件查詢、降低儲存成本，平台更可結合SOAR自動聯防，建構完整SOC資安監控維運中心。