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全球PC在第1季出貨增 但法人下修全年出貨預估

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

根據國際研調機構統計，全球首季PC出貨量年增4.8%，主要由美國與日本地區成長帶動，其中，美國業者預期關稅影響提前拉貨動能強勁，使第1季年成長12.6%，然Windows 11有助於推升需求，仍看到終端需求非常謹慎。

在日本部分，動能主要由Windows 11換機需求，與GIGA教育政策的Chromebook需求帶動，使第1季年成長15.6%。

全球PC市場前六大品牌在本季並未改變排名，Lenovo以市占24.1%位居第一、HP 20.2%次之，Dell的市占15.1%位居第三。

國內大型法人機構指出，根據該研調機構的統計，蘋果在第1季出貨量中維持第四名，雖因急單效應與AI-ready優勢在PC部分出貨量與市占同步上升，然川普目前針對PC、手機等終端商品即將發布的專屬關稅，也使公司無法做出重大決定。雖目前PC需求成長因子仍強勁，然或許將因為關稅提前拉貨與企業IT支出放緩緣故，使PC成長再次遞延。

隨川普關稅政策持續對終端市場帶來不確定性，預期第2季PC品牌商將持續拉貨以應對未來關稅，然在首季較高的拉貨動能下，北美PC品牌商的庫存水位也正快速提高，可能使第2季拉貨力度較前季下降，並且可能將連帶影響到下半年旺季不旺現象。

目前根據預估，全年PC出貨量的年成長幅度已由5~6%下修至1~1.4%，係反映關稅帶來的終端商品價格提升，所導致的需求下降。

貨量 關稅

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