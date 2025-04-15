微星迎首座美國製造基地 砸逾20億加州設廠

因應美國對等關稅，電競大廠微星（2377）加速擴大美國布局，15日宣布將砸下6,520萬美元（約新台幣21.16億元），買下加州工業城廠辦，預計將生產AI伺服器等產品，這也是微星首個美國本土製造基地，因應此，微星也同步宣布增資美國子公司，金額達3,300萬美元（約新台幣10.71億元）。對此，微星表示，取得之目的主要為營運需求。

微星今日代子公司MSI Computer Corp.ter Corp.公告取得不動產，標的物坐落於加州工業城廠辦，交易數量為土地10.41英畝、廠房199,820平方英呎，交易總金額達6,520萬美元。

因應此，微星董事會通過對子公司MSI Computer Corp.增資案，增資股數達41,250,000股，每股價格為0.8美元，增資總金額達3,300萬美元。

微星董事長徐祥先前表示，微星已在桃園架設了六到八條SMT線，還有組裝線，受到美國關稅影響的大部分產品，都會移至台灣製造，也跟其他廠在東南亞合作。另外，美國、歐洲都有規劃中的生產據點，近期將會宣布相關計畫。