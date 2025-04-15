系微前進資安大會 發表AdmynCVE解決方案

系微（6231）長期深耕資訊安全領域，並於台灣資安大會期間正式推出專為企業打造的弱點管理解決方案—AdmynCVE。本產品致力協助企業應對日益嚴峻的資安挑戰，從零日漏洞掌握到自動化修補落實，全面強化企業的資安防護能力。

系微以技術創新為核心驅動力，持續參與亞洲與全球資安生態系，積極協助企業邁向更高效、更具彈性的資安管理新標準。

系微表示，在資安事件頻傳的今日，企業面臨的最大挑戰之一，是如何即時掌握新出現的漏洞，特別是難以預警的零日攻擊。然而，傳統弱點掃描工具常因掃描頻率不足、涵蓋範圍有限、無法即時更新等限制，導致風險暴露。而AdmynCVE 正是為了解決這些痛點而生，重新定義現代弱點管理模式。

系微總經理莊鈴文指出，面對層出不窮的資安威脅，企業需要的是快速反應、整合管理的弱點解決方案。AdmynCVE 的使命，是打造一個持續演進的資安生態系，協助企業從容應對當前與未來的挑戰。

莊鈴文表示，我們相信，透過在台灣資安大會的亮相，AdmynCVE 將展現其作為企業資安管理新標準的潛力。這不僅是一項技術解決方案，更是推動數位轉型與資安升級的重要夥伴。