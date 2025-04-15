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2025臺灣資安大會喊 Team Cybersecurity 強調台灣資安力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲規模最大資安盛會2025 臺灣資安大會（CYBERSEC 2025）開幕，從4月15-17日為期三天，賴總統親臨現場支持，並呼籲聚焦國家資安發展的三大目標，大會以「Team Cybersecurity 我們都是資安隊」為主題，助各行各業提升資安韌性與各國互助交流，讓台灣資安產業更加蓬勃。

CYBERSEC 2025 臺灣資安大會邀請超過 400 家全球頂尖資安品牌展示豐富多元的創新解決方案，展覽規模超過 1,500 個展攤單位，再創歷年新高。有超過 300 場專業演講，由300多位資安專家深入探討最新資安技術趨勢與資安管理實務，預估有2萬多名專業人士參與。

賴總統表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，在網路世界也站在全球資安風險的最前線。去年成立全社會防衛韌性委員會，強化關鍵基礎設施的資安防護，並提出17項國安因應策略，要求主管機關積極防範各類資安威脅。上週也公布《國家資通安全戰略 2025》，並將依據此戰略訂定國家資安發展方案，2025 年至 2028年將聚焦三大目標，包含提升防禦韌性、發展資安產業以及強化新興科技防護。

美國在台協會處長谷立言致詞時表示，資安已不僅是 IT 問題，而是國家安全和經濟安全的重要一環。當今高度互聯的世界中，經濟、基礎設施和民主制度都仰賴數位韌性。美國與台灣政府合作共同提升台灣的安全性、韌性和連通性，包含即將發布的美國國家標準技術研究院（NIST）網路安全框架 2.0 繁體中文版，此框架由台灣標準檢驗局和 NIST 密切合作所完成，將有助強化資安最佳實踐作法，讓風險管理策略保持一致。

美國在台協會 資安

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