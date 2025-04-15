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微星砸10.71億元增資美國子公司 為擴大當地營運規模

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
微星。記者吳康瑋／攝影
微星。記者吳康瑋／攝影

電競筆電龍頭微星（2377）15日宣布，為擴大美國子公司MSI Computer Corp.的營運規模，團隊經董事會同意後，決議對其啟動現金增資，發行普通股4,125萬股，而每股價格約為0.8美元，整筆增資計畫投入的金額則達到3,300萬美元（約合新台幣10.71億元）。事實上，微星近年為了因應美中貿易戰的影響，已積極考慮要擴大美國的生產據點，而如今斥巨資進行增資，也是正式向外界證實了赴美擴大產線的傳言。

根據微星重訊公告顯示，MSI Computer Corp.為母公司微星投資之子公司，占總資產比例：0.99%，占歸屬於母公司業主之權益之比例：2.06%，而營運資金數額為新台幣34,673,088仟元（約合新台幣346.73億元），而此次啟動增資計劃的最主要具體目的，是為了擴大該子公司的營運規模。回顧微星董事長徐祥日前受訪時的談話，他當時親自向媒體透露，微星已正在評估美國設立製造基地的可能性，同時團隊也計劃與印度當地廠商合作，並擴大在印度生產。

據悉，微星筆電主要生產據點是在中國大陸的昆山廠，之前在川普第一任期間，為了因應上一次的關稅，微星把銷美的產品拉回在台灣的桃園廠生產，現在，大陸再多增34%關稅，台灣也被川普課徵32%對等關稅。事實上，微星去年底在印度清奈（Chennai）建置印度第一座製造廠，以生產筆電產品為主，目前規畫兩款主流機款為MSI Modern 14及MSI Thin 15。

微星是透過與印度在地的通路夥伴戰略合作，微星提供印度製筆電時，也將擴展當地的銷售業務，以持續拓展非美國以外的市場。微星日前公布3月營收達202.63億元，月增21.9%、年增23.45%，改寫單月歷史次高，僅次2022年1月的最高紀錄，而累計今年第1季營收則達到535.40億元，季增39%、年增12.42%，也繳出單季次高。

微星。記者吳康瑋／攝影
微星。記者吳康瑋／攝影

印度 微星

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