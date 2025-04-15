TeamT5：善用威脅情資 企業資安更能完整有效部署

隨技術發展，近年來台灣資安產業也衍生出多種商業模式，已不單純是核心布建防火牆、端點裝防毒軟體的傳統模式。台灣新創、亞太威脅情資業者TeamT5杜浦數位創辦人蔡松廷表示，企業資安要加入威脅情資考量，是資安防禦一部分，就像打棒球，除了防守外，「情蒐」也是致勝關鍵。

資安產業定義認為所謂威脅情資，是從威脅歷史記錄的資料收集和分析，封鎖和修復目標網路遇到的網路攻擊。以形成組織整體安全架構的關鍵組成部分。資安威脅與時俱進且會倍增，網路安全系統也要靠威脅情資分析預測，修補漏洞以盡力攔截攻擊。

TeamT5 杜浦數位安全成立於2017年，為資安威脅情資與端點資安解決方案提供商，主要以亞太地區網路威脅研究，包括進階持續性攻擊（APT）、勒索軟體，以精準的威脅情資與獨特的端點威脅狩獵技術，提供客戶反制網路間諜、勒索軟體之資安解決方案。TeamT5參加2025台灣資安大會，專家團隊表示，近期追蹤中國大陸駭客組織時，發現很多企業受害，第一時間通知使其免於被加密。對於已經遭駭的企業，則是迅速協助清除、阻擋，接著持續監控，避免進一步受勒索。以資安技術加上威脅情資的能力，能幫助企業防禦部署滴水不漏。

TeamT5表示，善用威脅情資建構穩固的技術基礎，企業在對抗網路威脅時做到更完整有效的部署，才能確保防禦面面俱到。近年企業大多已建立資安的基本功，因此資安專責人員養成威脅情資的能力極為重要，且刻不容緩。不了解敵人背景和特性，防守就沒有方向；蔡松廷強調，將情資導入靈活運用，才能使守備更加精準。例如目前TeamT5專家團隊觀察到中國大陸駭客組織似乎對醫療單位很感興趣，事實上他們並非鎖定特定產業，經評估付得出贖金的企業組織都可能成為目標，這類無差別網攻考驗各單位的資安防禦能力。台灣企業常用的資訊或雲端軟體，都被來自大陸的駭客鎖定，一旦找到漏洞，就能侵入許多企業或單位，攻擊目標將會變得非常多。因此，掌握駭客近期利用的漏洞，迅速補齊，就能將風險降到最低。