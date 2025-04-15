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王心凌代言加持 《魔力寶貝：復興》事前預約拚百萬人

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

擁有「甜蜜天后」之稱、知名度橫跨兩岸三地的王心凌，於15日正式公開《魔力寶貝：復興》代言人身份，也在首度曝光的花絮影片中大方向水藍鼠示愛，同時也向粉絲、玩家們熱情喊話，邀請大家趕快參與《魔力寶貝：復興》事前預約活動，一起向100萬人預約門檻前進。遊戲官方粉專還特別為台港澳代言人王心凌舉辦一系列活動，玩家們將有機會獲得親筆簽名、高額綁定鑽石以及Cyndi專屬的「甜心贈禮」及禮包碼。

對於能成為遊戲界經典IP《魔力寶貝：復興》的台港澳代言人，王心凌表示覺得十分榮幸，同時也在TVCF拍攝現場時，盡情展現甜美親民以及專業表現的一面。也讓人十分期待，TVCF正式版時，王心凌會和遊戲中的經典角色展開一場怎樣的冒險呢！

透過首度曝光的花絮影片，玩家們可以看到王心凌熱情的為《魔力寶貝：復興》推薦，散發出來的氣息就有如鄰家大姐姐一般的親切，就像《魔力寶貝》IP橫跨24年，依然讓人倍感親切，因為這就是我們的青春、我們的共同回憶。

對此王心凌說，《魔力寶貝：復興》除了遊戲系統全面進化，讓玩家徹底擺脫寵物選擇障礙之外，在畫面、社交功能上，也有顯著的成長，玩家們進入遊戲之中，除了能夠再次感受到《魔力寶貝》帶來的感動之外，也能和夥伴們集結邁向全新的旅程，是一款非常適合老玩家、新玩家共同參與的遊戲。

寵物 王心凌

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