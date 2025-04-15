台灣大強打AI科技反詐防駭 推八大資安服務

台灣大哥大（3045）表示，投入電信業反詐防駭行列，運用AI模型與資料庫辨識核心技術，串聯政府、執法單位、公協會、企業與消費者，打造完整反詐生態圈，今年更以「企業反詐防駭 即刻行動」為主題，參展臺灣最大資安盛會CYBERSEC 2025，推出八大資安產品服務。

台灣大表示，八大資安產品包含資產盤點服務、多因子認證服務、SOC監控託管服務、EASM曝險評估服務、多層次DDoS防禦服務、社交工程演練、反詐戰警（企業版/個人版）、安心CALL，協助企業客戶導入AI資安方案，應對日益複雜且多變的威脅環境，守護企業與個人的資訊安全。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示， AI興起改變了「眼見為憑」的信任邏輯，「深度偽造」（Deepfake）已成為最具風險的AI攻擊手法之一；同時，國家級駭客與進階持續性滲透攻擊（Advanced Persistent Threat, APT）日漸升溫，台灣中小企業也成為勒索病毒攻擊目標。在此情勢下，企業應以零信任架構（Zero Trust）為資安策略核心，採取主動防禦、多層防護機制，全面提升資訊防禦韌性。

朱曉幸強調，台灣大以AI與電信天賦驅動的資安平台為核心，打造八大資安服務，從資產識別、身份驗證到威脅偵測與應變，助力製造業、電商、零售與服務、金融、保險、物流、醫療、政府機關、公共事業單位等企業用戶強化資安能力，在AI升級時代，為企業打造安全、值得信賴的資安護城河。

此外，台灣大觀察，數位轉型過程中，常因缺乏完整資產視圖、帳號控管機制與專業人力支援，導致資安風險倍增。台灣大推出三大資安服務，從盤點、驗證到監控三大層面全面守護企業安全。

台灣大說明，「資產盤點服務」如同企業的資安管家，可協助盤點組織資產狀況並即時更新設備資訊，同時能自動執行重複性IT作業，包含軟體部署、更新與環境設定，協助建立標準化流程，有效提升作業效率。此外，資產盤點不僅是資安防護的起點，也是企業提升營運韌性的重要關鍵，透過大數據分析使用行為，讓企業能有效預測資產汰換、優化資產配置。

針對常見的員工帳號濫用與駭客側錄問題，台灣大表示，推出「多因子認證服務」，結合密碼、生物辨識、硬體憑證等多重驗證機制，大幅降低帳號遭駭風險，即使駭客竊得密碼，也難以繞過多層認證防線。此服務可結合設備特徵與地理位置進行異常行為判斷，從而即時阻斷可疑存取，特別適用於保護機密設計、研發資料及產線控制系統，是企業邁向零信任架構的第一步。

看準缺乏資安人力是多數企業的痛點。台灣大表示，「SOC監控託管服務」提供全天候7天X 24小時監控，整合SIEM資安可視化平台與NDR非侵入式網路監控技術，即時發現異常行為與潛在威脅。服務內容涵蓋入侵指標偵測、情資更新、異常日誌管理等，並搭配顧問團隊協助調查與回應。無論是內部資料外洩、或APT（Advanced Persistent Threat, APT）攻擊行為，皆可快速識別與處理，協助企業強化資安防線，同時滿足各產業監管合規需求。

此外，企業遭駭往往事後才發現，其實風險早已存在。台灣大指出，「EASM曝險評估服務」模擬駭客視角，採取非侵入式檢測，快速掃描企業在網路上的外部曝險點，並於15分鐘內產出可視化報告，協助管理者即時掌握風險全貌。此服務涵蓋網站、雲端、電子郵件與帳密等五大類別，內建百餘項檢測項目與專屬評分系統，並提供顧問服務與循序漸進的改善建議。特別設計的訂閱制資費機制，讓中小企業也能輕鬆導入持續性資安風險管理，從「發現風險」開始，真正做到主動防禦。

隨著DDoS攻擊手法日益精密，台灣大表示，推出「多層次DDoS防禦服務」，於骨幹網路層部署防護設備，無須更動企業網路架構，即可快速阻斷大規模惡意流量。此服務搭配全天候流量偵測與清洗機制，能即時排除DDoS攻擊的威脅。根據內部統計，最高單月偵測威脅次數為去年同期2.5倍。為進一步提升網站防護，亦可搭配Cloud WAF，有效分攤網站主機壓力。此服務讓企業即使面對突發攻擊，也能維持營運穩定不中斷。

而社交工程攻擊難以防堵，其根源來自員工資安意識不足。台灣大強打「社交工程演練」服務結合AI產製的擬真釣魚郵件範本，模擬駭客發送惡意信件，誘導員工點擊連結、開啟附件或輸入資料。企業可依需求設計多樣化主題，如發票通知、假求職信等，並透過完整演練數據分析報告，掌握高風險用戶行為。搭配教育訓練與內部宣導，幫助企業建構資安文化，減少人為疏失成為攻擊破口，進而強化整體防禦力。

面對假網站、假帳號、假來電橫行的詐騙環境，台灣大近年推出「反詐戰警」企業版與個人版，從品牌端到個人用戶全面防護，分別已累計主動偵測3.1億個可疑網域、幫助用戶示警超過1,500萬通騷擾或詐騙電話與簡訊。 「反詐戰警企業版」運用AI與大數據，並與CIB、TWNIC等單位建構聯防機制，最快0.5天即可完成偽冒下架，大幅降低品牌受損與詐騙風險，並提供名人粉專偵測服務，守護高階主管社群安全。「反詐戰警個人版」APP則結合電信營運商優勢與專利AI技術，提供陌生來電辨識、簡訊連結掃描、惡意網站警示與高風險門號封鎖等功能，保護用戶個資與通訊安全。雙版本共同構築防詐網路，讓企業與個人都能即時辨識威脅、主動因應，提升社會整體資安意識與韌性。

企業與用戶通話時常需交換電話號碼，卻也潛藏個資外洩風險。台灣大表示，推出「安心CALL」服務，已成功保護3.33億筆交易隱私，轉接3,152萬筆通話，有效降低通聯行為異常帶來的資安風險。透過AI雙向隱碼技術，讓雙方通話全程以代理號碼進行，保護發話者與接話者真實電話號碼。企業無須添購硬體設備，透過現有API即可快速佈建，不改變通話行為，亦不需額外訓練人員操作。用戶則可透過撥打IVR專線即可使用，無需下載APP，通話穩定且隱私無虞，適合應用於外送、物流、客服等場景，協助企業落實個資保護。