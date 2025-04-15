材料應用無限可能 明基材跨界創新亮相 Touch Taiwan 2025

明基材（8215）於16日登場的2025年Touch Taiwan，將以「Materials Matters, Open Infinite Possibilities」為主題，呈現材料創新在車載應用、行動可攜裝置、半導體製程以及電子廢棄物轉換紡織品材料的創新成果，展現材料如何實現高值化及跨域創新，開拓產業新視野。

明基材表示，車內空間正快速從交通場景走向數位體驗平台。明基材推出的黑色智慧調光膜，已應用於車輛側窗，搭配MicroLED結構模組，整合隱私、防眩與顯示三項功能，實現智慧車窗的新體驗。同時展出廣視角顯示材料，協助提升儀表與副駕顯示可視性與閱讀清晰度，帶動車載顯示更高效的整合應用。

從筆電、平板、手機到具有高視覺表現的專業顯示器，使用者在各種行動情境中都能體驗到明基材料帶來的輕薄、節能與高效整合的材料優勢。展區匯集多款搭載OLED與MicroLED的可攜式裝置應用，展現材料技術如何支援高畫質顯示需求，同時兼顧裝置設計靈活性與耐用性。此外，明基材料供應的電子紙膜材，助力客戶發展出低功耗、高對比的綠色顯示方案，推動顯示技術在低耗電量產品應用持續邁進。

此外，在微米與奈米間奔跑的半導體材料，更重視的是穩定供應與製程適配。明基材料展示多項半導體製程用材料，可根據客戶所需材料特性、加工穩定性與製程匹配能力，支援客戶彈性可變，與客戶攜手建立穩健與信賴基礎。

明基材表示，e2cycle技術將偏光片電子廢棄物中的PET回收再利用，轉化為高性能且環保的紡織品材料，展現明基材料在永續材料領域的創新實力。e2cycle技術不僅打造出兼具環保責任和高功能性的紡織品，還促進了高階機能服飾的應用，為市場帶來高附加價值的PET回收解決方案，實現功能與永續價值的完美平衡。