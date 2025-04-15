中華電攜手中華資安 秀「把駭客變不見的資安魔法」

電信龍頭中華電信與旗下子公司中華資安國際15日前進全台最大資安盛會「CYBERSEC 2025 臺灣資安大會」，以「把駭客變不見的資安魔法」為主題，將會場打造成華麗的魔法世界。

中華電信表示，以創新技術為驅動力，結合後量子密碼技術、AI 反詐技術與零信任架構，為台灣資安建構最強防線，並首度展示結合AI賦能的「網域守衛服務」，以及全方位資安整合方案，包括先進網路防禦系統（ANDs）、xTrust 零信任網路、資安曝險評級服務（資安眼）、SOC 與 MDR 監控服務等，全方位強化企業的資安體系。同時藉由現場實作演練，提供企業掌握最新資安的威脅趨勢，全面提升資安防禦與應變能力。

中華電信總經理林榮賜表示，隨著量子運算技術的快速發展，現行加密技術正面臨前所未有的挑戰。為此，中華電信搶先布局，推出符合美國國家標準技術研究院（NIST）標準的後量子密碼（PQC）硬體加密模組，此模組具備卓越的伺服器金鑰保護與高安全性加解密運算能力，不僅能高效運行後量子密碼學演算法，還內建防入侵偵測機制（Tamperproofing），可有效防禦未來量子電腦所帶來的「先竊取，後解密（Harvest Now, Decrypt Later）」攻擊，為企業、政府機構及關鍵基礎設施建立堅不可摧的資安堡壘。

同時，因應 AI 潮流，中華電信表示，以「中華AI啟動未來」為期許，積極導入 AI 與生成式 AI 反詐技術，提升網路韌性與整體資安防護。不僅強化內部營運效率，更攜手產業夥伴打造客製化資安解決方案，協助企業在數位與量子時代都能穩健前行。

中華電信也於4樓「臺灣資安館」首度展出的「網域守衛服務」，運用AI及生成式AI反詐技術，能夠即時監測與分析可疑域名，迅速辨識並攔截惡意網站，強化企業與民眾的資安防護能力，有效降低網路詐騙風險。此服務亦與政府打詐政策緊密結合，提供即時威脅預警與全面安全防護，成為本次展會的重要亮點。

除此，響應政府與數位發展部推動零信任網路計畫，同步展示「xTrust零信任服務」，並將於 16 日下午舉辦「零信任安全模型：實務導入的挑戰與機遇」專題講座。

中華電信表示，中華電信集團於CYBERSEC 2025大會中提供實作演練與AI威脅應對策略，深入解析資安攻防。在1樓的mini Lab，參與者將學習Spring Framework與Jenkins漏洞的成因與攻擊手法，並親自操作攻防技巧。無論資安新手或非資安背景人士皆可參與。

中華資安國際則將在CISO論壇分享AI世代資安威脅應對策略，剖析AI帶來的挑戰，並探討如何透過CTEM、ZTA和CSPM等技術強化防禦，協助企業掌握AI資安趨勢，提升防護策略，確保營運安全與數位轉型。