蘇姿丰：策略重點集中三件事 高效能運算排第一

超微（AMD）執行長蘇姿丰於15日擔綱台大椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型AI領導者。她提到，對於一家科技公司來說，最重要的是必須有長期策略和發展藍圖，所以超微的重點實際上集中在三件事上。

蘇姿丰表示，她從事半導體產業已經30多年，發現科技發展非常快。對於超微來說，她相信該公司的專長在於高效能運算，而且高效能運算確實是所有人生活的中心。超微的技術每天都影響著數十億人，無論談到的是雲端資料中心，或任何網路邊緣，或者個人電腦、汽車或工業應用，都可能接觸到一些該公司的產品。

蘇姿丰說，超微的重點實際上集中在三件事上，首先是致力於高效能運算，第二是要建立真正優秀的合作關係，而台積電（2330）是其合作關係當中的核心。第三點是半導體產業正在發生變化，許多人都聽說過摩爾定律正在放緩和改變，而該公司對小晶片技術寄予厚望，認為這是未來發展的關鍵領域。

蘇姿丰也強調，放眼當今世界上最頂尖的超級電腦領域，排名前十的超級電腦中有五台是基於超微的技術，從這個角度來看，她確實認為高效能運算是未來最重要的核心。