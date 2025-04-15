快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇姿丰：策略重點集中三件事 高效能運算排第一

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰。記者黃義書／攝影
超微（AMD）執行長蘇姿丰。記者黃義書／攝影

超微（AMD）執行長蘇姿丰於15日擔綱台大椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型AI領導者。她提到，對於一家科技公司來說，最重要的是必須有長期策略和發展藍圖，所以超微的重點實際上集中在三件事上。

蘇姿丰表示，她從事半導體產業已經30多年，發現科技發展非常快。對於超微來說，她相信該公司的專長在於高效能運算，而且高效能運算確實是所有人生活的中心。超微的技術每天都影響著數十億人，無論談到的是雲端資料中心，或任何網路邊緣，或者個人電腦、汽車或工業應用，都可能接觸到一些該公司的產品。

蘇姿丰說，超微的重點實際上集中在三件事上，首先是致力於高效能運算，第二是要建立真正優秀的合作關係，而台積電（2330）是其合作關係當中的核心。第三點是半導體產業正在發生變化，許多人都聽說過摩爾定律正在放緩和改變，而該公司對小晶片技術寄予厚望，認為這是未來發展的關鍵領域。

蘇姿丰也強調，放眼當今世界上最頂尖的超級電腦領域，排名前十的超級電腦中有五台是基於超微的技術，從這個角度來看，她確實認為高效能運算是未來最重要的核心。

半導體 超微 超級電腦

延伸閱讀

彭博：仁寶、緯穎爭取收購超微旗下在美伺服器組裝廠

蘇姿丰：下一代AI晶片MI350系列 於6月有更多訊息揭曉

蘇姿丰著招牌「粉藍套裝」快閃台大 笑容滿面吸粉無數

擴展美國供應能力 蘇姿丰：希望擁有具韌性的供應鏈

相關新聞

蘇姿丰：策略重點集中三件事 高效能運算排第一

超微（AMD）執行長蘇姿丰於15日擔綱台大椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型AI領導者。她提到，對於一家科技公司來說...

宏碁今年首季出貨量 名列全球五大電腦品牌

據最新市調資料顯示，宏碁（2353）個人電腦銷量於今年第1季表現亮眼，市占率達6.5%，位居全球前五大電腦品牌之列，銷售...

微星砸10.71億元增資美國子公司 為擴大當地營運規模

電競筆電龍頭微星（2377）15日宣布，為擴大美國子公司MSI Computer Corp.的營運規模，團隊經董事會同意...

中華電信與Astranis打造台灣首顆專屬衛星 年底升空

中華電信（2412）15日宣布與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第三代 MicroGEO 衛星，具備快速部署...

台灣半世紀與幾代人all in半導體故事 6/13說給世界聽

50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。CNEX基金會與導演蕭菊貞、製片陳添順耗時5年製作完成台灣半導體...

日媒：台積電將敲定面板級封裝規格 先從較小尺寸開始

日媒報導，台積電（2330）即將敲定「面板級」先進封裝技術規格，預定最快2027年開始小量試產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。