快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

台灣半世紀與幾代人all in半導體故事 6/13說給世界聽

中央社／ 台北15日電
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。CNEX基金會與導演蕭菊貞、製片陳添順耗時5年製作完成台灣半導體歷史紀錄片「造山者」，讓外界一窺台灣如何篳路藍縷，橫跨半世紀與幾代人all in，打造半導體今日傲視全球的成就。

「造山者」預計6月13日上映，並預計於秋天進行海外巡演。

川普今年1月重返白宮後，利用高關稅手段企圖重塑全球貿易秩序，由於台灣掌握先進晶片製程技術，川普也多次對外宣稱「台灣搶走了美國晶片生意」，除讓台灣各界備感委屈外，也凸顯了擁有台積電為首的半導體生態系，台灣不可避免地成為地緣政治焦點。

在全球因川普發動關稅戰動盪不安之際，台灣第一部半導體歷史紀錄片「造山者」敲定於6月13日上映，CNEX基金會董事長蔣顯斌發文表示，50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。「造山者」講的不是產業報導，而是一場看似不可能的任務，橫跨半世紀、幾代人all in的故事。

「造山者」紀錄片的創作緣起，是在曾於工研院協助創建IC產業群、也是籌劃台積電與聯電創立人之一的半導體先驅胡定華的告別式上。

蔣顯斌回憶，5年多前，一位朋友參加半導體前輩胡定華的告別式後，問他是否可以為胡定華與那個時代製作一部片，一通電話就此打開了這段旅程。

蔣顯斌表示，當開始研讀資料時，遇到了導演蕭菊貞，才知道她也參加了同一場告別式，並正構思一部與此相關的紀錄片。

蕭菊貞啟動計畫後，第一位加入支持她的正是來自鴻梅文化與404科技的製片陳添順。蔣顯斌說，幾次交流之後，CNEX加入團隊，從此踏上了這段長達5年的製作之路。

蔣顯斌表示，台灣半導體的發展，在國際局勢劇變之際愈加備受矚目，「造山者」在這樣的歷史轉折點誕生，鑑往知來，盼能引發一些應有的反思與省察。

CNEX基金會是一個非營利的民間文化創意組織，由來自中國大陸、台灣和香港的紀錄片愛好者共同推動。

半導體 台積電 紀錄片

延伸閱讀

美國務院也難躲…川普擬砍近半預算 544億減至284億

兼具政商經驗 謝國樑談關稅戰：策略理清楚 資源籌出來

川普關稅戰 聯邦1日已展開晶片、藥物國安調查

無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

相關新聞

蘇姿丰：策略重點集中三件事 高效能運算排第一

超微（AMD）執行長蘇姿丰於15日擔綱台大椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型AI領導者。她提到，對於一家科技公司來說...

宏碁今年首季出貨量 名列全球五大電腦品牌

據最新市調資料顯示，宏碁（2353）個人電腦銷量於今年第1季表現亮眼，市占率達6.5%，位居全球前五大電腦品牌之列，銷售...

微星砸10.71億元增資美國子公司 為擴大當地營運規模

電競筆電龍頭微星（2377）15日宣布，為擴大美國子公司MSI Computer Corp.的營運規模，團隊經董事會同意...

中華電信與Astranis打造台灣首顆專屬衛星 年底升空

中華電信（2412）15日宣布與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第三代 MicroGEO 衛星，具備快速部署...

台灣半世紀與幾代人all in半導體故事 6/13說給世界聽

50年前，台灣半導體從零起步，今天全球已離不開這座島嶼。CNEX基金會與導演蕭菊貞、製片陳添順耗時5年製作完成台灣半導體...

日媒：台積電將敲定面板級封裝規格 先從較小尺寸開始

日媒報導，台積電（2330）即將敲定「面板級」先進封裝技術規格，預定最快2027年開始小量試產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。