LINE GO：綠能減碳車隊數突破8000輛

一站式整合交通移動服務LINE GO今天表示，到4月LINE GO綠能減碳車隊數突破8000輛，每週叫車量以5%速度成長。

LINE GO今天透過新聞稿指出，2024年10月成立綠能減碳車隊，推動計程車電動、低碳化，去年底達到5000輛，到今年4月已突破8000輛。

LINE GO表示，持續推動eMaaS（Electric Mobility asa Service）生態圈，LINE GO租車服務已建置超過630個共享租還點及44個門市站點，涵蓋全台高鐵站及主要交通樞紐。

此外，LINE GO充電服務持續擴展實體綠能生態圈，今年1月上線以來，充電裝置數以每季成長20%的比例，持續擴大布點數。