CarUX大秀業界獨家反射式成像技術 打造新世代智慧座艙全新升級

全球AI快速發展推動智慧座艙進化，CarUX將與母公司群創（3481）光電於4月16日至18日同步亮相Touch Taiwan 2025，展示「和諧駕乘體驗（HUE）」解決方案，並聚焦全方位反射式成像技術、獨家座艙智能顯示Smart Display+、InvisiView隱藏顯示等多項創新顯示技術，搶攻智慧移動新商機。

CarUX深耕車用領域逾20年，從大型整合顯示器(LID)拓展至創新座艙影像方案，今年首度將和諧駕乘體驗駛進Touch Taiwan，突破傳統螢幕限制，提升車內外設計自由度與差異化，並整合安全性、實用性與娛樂性，將重新定義智慧座艙新體驗。

業界創新反射式成像技術 提供智慧安全乘駕新體驗

CarUX以累積多年的智慧座艙解決方案成果斐然，導入全方位反射式成像技術(Windshield Reflective Solution, WRS)，推出「9.6吋 MicroLED AR反射顯示」與「48吋全景式反射顯示」解決方案，採用高亮度、低能耗的Micro LED顯示模組，透過立體影像與獨家演算法，將導航、方向指示等關鍵資訊投影至擋風玻璃上，使駕駛可直視前方即時獲取行車資訊，大幅提升安全性。此外，投影範圍可擴展至副駕駛座，提供娛樂顯示功能，並可隨時調整或關閉局部影像，優化車內光源與舒適度。相較於傳統抬頭顯示(HUD)，CarUX反射式成像技術可顯著減少裝置體積，釋放車內空間，兼顧科技感、設計彈性與舒適度，顛覆智慧座艙全新體驗。

獨家座艙智能顯示解決方案 打造智慧座艙第二顆大腦

CarUX憑藉前瞻技術與創新應用，首創推出「座艙智能顯示 Smart Display+」，透過創新整合技術將微處理器（MCU）與圖像處理功能（Graphic）直接嵌入車用顯示器，使車機僅需輸入相關數據，即可在顯示端即時完成圖像處理。此技術不僅有效降低頻寬需求、減輕車載頭端負載，同時亦有效提升駕駛安全，滿足車規先進駕駛輔助系統（ADAS）需求。CarUX致力推動智慧座艙發展，透過座艙智能顯示 Smart Display+，將打造車輛資訊系統的第二顆智慧大腦，為未來智慧座艙技術奠定重要基礎。

CarUX重新定義智慧座艙新美學 突破傳統螢幕創新局

同時，CarUX持續推動智慧座艙革新，本次將展出「55吋隱藏式顯示器」，採用全新“隱藏顯示InvisiView”設計理念，搭載獨家CarUX系統整合製程與特殊玻璃表面印刷技術，將螢幕巧妙隱藏於碳纖格紋飾板後，未使用時呈現高級碳纖紋裝飾，互動時則即時顯示所需畫面與資訊，實現完美隱藏效果。此創新技術大幅提升座艙內飾美感與視覺舒適度，開啟智慧座艙新美學。另外，CarUX亦提供「內裝整合式透光皮革模組」解決方案，結合獨家直下式miniLED背光技術，使影像透過皮革仍保有高畫質、高清晰度畫面。藉由整合透光皮革、顯示器與氣氛燈光源，乘用者仍可透過皮革正常觸控操作與顯示畫面，此業界創舉的獨家技術，將引領車用隱藏式顯示器進入全新領域。

加速佈局全方位智慧座艙生態圈 導入次世代顯示技術

CarUX加速布局全方位智慧座艙生態圈，並可依客戶需求提供多元化、客製化的智慧座艙解決方案。同時，CarUX積極邁向創新顯示技術與車用解決方案，攜手合作夥伴JDI共同研發「32吋OLED 整合型車內顯示器」，採用次世代OLED「eLEAP」顯示技術與市場上現有的OLED 顯示器相比，藉由亮度提高一倍、壽命延長三倍等卓越性能，提供客戶OLED顯示更好的選項。同時展示創新「雙視角OLED全幅概念智能座艙」，搭載A柱到A柱雙視角OLED全幅觸控顯示器，採用獨家乘客觸控辨識系統ID touch，且副駕駛座亦搭載獨家Privacy防窺技術。CarUX將顛覆傳統的駕駛座艙設計概念，整合多項創新技術於未來智慧座艙概念中，致力重塑智慧艙生態圈。

展示期間，CarUX除了同步展示「可動解決方案 Kinematic Solution」、「智能化主動式區域防窺解決方案Smart Privacy」等多項和諧駕乘體驗解決方案外，亦與群創集團共同推出全球首發第三代「主動式34吋mini LED背光車用顯示器」，此技術採用非晶矽電晶體（a-Si TFT）驅動主動式mini LED背光模組，且搭載芯片級封裝（CSP） LED，使座艙內飾螢幕實現薄型化、流線外型、高色飽、廣色域（NSTC>115%）等多項優異特點，將提供Tier1車廠一級供應鏈完整智慧座艙解決方案。