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誠美材聚焦半導體與車載 應用技術亮相Touch Taiwan

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

偏光片廠誠美材（4960）將於16日登場的「Touch Taiwan」展會中，聚焦半導體、車載、行動裝置與智慧居家四大應用領域，展示其最新技術成果與對ESG的實踐承諾。

誠美材表示，近年積極投入半導體材料領域，致力於開發兼具性能與環保特性的解決方案。本次展出之UV解黏膠帶，適用於晶圓製程、封裝製程及顯示面板等多元應用場域，具備穩定的UV解黏特性與優異的貼合性，可有效保護材料表面、提升製程良率，協助產線實現更高效率與精度。

未來亦將持續擴展半導體材料產品線，推出更多創新方案，積極回應產業對高效與永續材料的發展需求。

為滿足嚴苛車用環境需求，誠美材開發出可耐受高達115°C高溫的LCD車用偏光板，並同步推出OLED專用車用偏光片，兼具高耐候性與穩定光學品質。此外，整合Rain Technology的防窺切換技術，實現「一鍵啟動，立即隱私」的智慧操作體驗，全面提升行車安全與乘客隱私保障。

針對OLED顯示需求，誠美材推出防眩光偏光板應用於Notebook，有效抑制環境反射、提升畫面可視性。

新一代解偏護眼技術則可降低偏振光對眼睛的長時間負擔，增強使用者舒適度。同時，與3M共同展示高亮節能HCR Notebook，兼顧視覺體驗與能源效率，完美呼應行動裝置在ESG應用上的前瞻需求。

偏光板 半導體 行動裝置

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