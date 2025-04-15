聽新聞
0:00 / 0:00
日媒：台積電將敲定面板級封裝規格 先從較小尺寸開始
日媒報導，台積電（2330）即將敲定「面板級」先進封裝技術規格，預定最快2027年開始小量試產。
--據報導，台積電新封裝技術的第一代版本，將採用300x300 mm的方形基板，比先前試做的510×515 mm小得多，但相較於傳統的圓形晶圓可用面積更大。台積電為了嚴格控管品質，決定先採用略小的基板。
--為加快開發進度，台積電正在桃園興建試產線，目標是在2027年左右開始小量試產。
--台積電原本評估和群創（3481）在內面板廠商合作，考量面板業在處理方形或長方形基板較有經驗。後來台積電決定自行開發，原因是發現面板產業在精密度和技術門檻上，仍不足以支持先進封裝製程的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言