MIC：AI應用成為台灣雲端服務新潛力市場

為協助掌握台灣雲端服務領域的發展動向，探索雲端服務新興應用，資策會產業情報研究所（MIC）發表《臺灣企業雲端服務與AI導入需求》調查，高達68%的台灣企業雲端需求位於北部，主要有需求的企業，其員工規模與資本額概況，以200-1,000人、資本額1-10億為最大宗。

近四成企業直接向雲端服務平台購買，另外四成透過本地代理經銷商，多數企業表示在未來兩年不會變更採購管道。調查顯示，三大美系雲端供應商在台灣公有雲服務市場占據優勢地位，約有20%空間可由其他的雲端服務業者爭取；值得關注的是企業對雲端服務的需求，其中AI應用目前導入比例偏低，需求卻有上漲的趨勢。

關注台灣雲端服務供應商在應用的銷售排名，資策會MIC指出，由於雲端服務的首要接觸用戶是企業的資訊管理與開發人員，從應用排名也可看出，「資訊管理」排首位，包含：維運、備份備援、資安，而「資訊開發」其次，然而可發現「時興技術」應用服務如AI、GenAI、LLM等，已成為台灣雲端服務供應商第三大積極銷售項目。從供應商角度來看，需求企業後續導入、詢問度較高的雲端應用，詢問度最高應用為「資訊管理」（23%），與AI相關的「時興技術」詢問度排第二（21%），超越「資訊開發」，反映出AI應用將有機會成為雲端服務的新潛力市場。

進一步關注已付費使用雲端服務的台灣企業，資策會MIC表示，AI應用目前約占6%，排名第七，反映出台灣雲端服務用戶仍未普遍使用AI雲端服務，然而，調查顯示用戶未來兩年最期望導入的雲端服務，即由AI應用（17%）拔得頭籌，且大幅領先第二名的營運管理（9％）。已有超過半數的台灣雲端服務供應業者已備妥AI雲端服務準備推行，加上有需求的企業在未來兩年導入AI雲端服務的積極度高，皆足以預見此市場的未來發展性。

資策會MIC分析，目前台灣雲端服務市場仍存在兩大挑戰，一是供需雙方存在落差、二是需求端的用戶在資訊預算的配置偏向保守。首先，半數的台灣雲端供應商認為「需求市場願付價格過低」為主要挑戰，其次為「同業競爭激烈」與「人才欠缺」等；對於需求端企業用戶而言，「採購成本過高」成為使用雲端服務的首要困難，超越第二名的「資安顧慮」，可看出供需落差的關鍵在於價格合理性。調查也顯示，未來兩年企業用戶在雲端服務的資訊預算配置偏向保守，有65%用戶2025年雲端服務資訊預算持平，且2026年約74%預算持平。