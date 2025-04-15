鴻海產品長蕭才祐 獲美全國製造商協會NAM董事會成員

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）宣布，集團產品長（Chief Product Officer）兼美國地區總部總經理蕭才祐（Jerry Hsiao）已獲美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers, NAM）邀請，正式加入NAM董事會，協助推動美國製造業競爭力與相關政策倡議。

作為美國最大、最具影響力的製造業協會，NAM 創立於1895年，由各產業領域的領袖組成，肩負推動政策、產業發展、人才教育與數位轉型等多項使命。NAM董事會成員超過200位，皆為全美頂尖製造業高階主管，涵蓋各產業領域，包含大型與中小型企業，其中約有80%來自《財富》百大製造企業。蕭才祐未來將與其他業界代表共同協作，推動更具前瞻性的產業政策，強化美國製造業在全球的競爭優勢。

「很榮幸能加入NAM董事會，這是推動美國製造業發展與創新的絕佳機會與平台！」蕭才祐表示。「鴻海目前在美國德州、俄亥俄州、威斯康辛州、印第安納州、維吉尼亞州及加州等地擁有超過6,000位員工，美國是鴻海全球製造版圖的重要一環，我們未來也會積極尋求更多在地合作機會，促進產業創新與永續成長。」

美國製造業正處於關鍵轉捩點，NAM正積極呼籲聯邦政府提出一項明確、可行且合乎常理的策略，以促進對美國的投資，並提升我們的整體競爭力與成功機會。

NAM 總裁暨執行長 Jay Timmons 則表示：「Jerry 作為一位企業代表，在致力於投入推動產業發展的努力外界有目共睹，他的加入將使 NAM 更加堅實。Jerry 將成為推動製造業競爭力政策的重要夥伴，進一步擴大全美製造業者的聲音與影響力。我期待與他攜手合作，共同為美國製造業發聲，同時推廣那些讓美國卓越、讓我們產業強盛的核心價值——自由企業、競爭力、個人自由以及平等機會。」

鴻海科技集團致力於深化全球化布局，並積極參與各地製造產業的高階技術應用與在地化經營。本次蕭才祐獲選為 NAM 董事會成員，象徵鴻海在美國製造業發展的承諾與影響力再度獲得肯定。