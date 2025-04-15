MIC：AI應用 成為臺灣雲端服務新潛力市場

為協助掌握臺灣雲端服務領域的發展動向，探索雲端服務新興應用，資策會產業情報研究所（MIC）針對《臺灣企業雲端服務與AI導入需求》進行調查，根據調查，高達68%的臺灣企業雲端需求位於北部，主要有需求的企業，其員工規模與資本額概況，以200-1,000人、資本額1-10億元為最大宗。

近四成企業直接向雲端服務平台購買，另外四成透過本地代理經銷商，且多數企業表示在未來兩年不會變更採購管道。調查顯示，三大美系雲端供應商在臺灣公有雲服務市場占據優勢地位，然而約有20%空間可由其他的雲端服務業者爭取；另外，值得關注的是企業對雲端服務的需求，其中AI應用目前導入比例偏低，需求卻有上漲的趨勢。

關注臺灣雲端服務供應商在應用的銷售排名，資策會MIC指出，由於雲端服務的首要接觸用戶是企業的資訊管理與開發人員，從應用排名也可看出，「資訊管理」排首位，包含：維運、備份備援、資安，而「資訊開發」其次，然而可發現「時興技術」應用服務如AI、GenAI、LLM等，已成為臺灣雲端服務供應商第三大積極銷售項目。從供應商角度來看，需求企業後續導入、詢問度較高的雲端應用，詢問度最高應用為「資訊管理」（23%），與AI相關的「時興技術」詢問度排第二（21%），超越「資訊開發」，反映出AI應用將有機會成為雲端服務的新潛力市場。

進一步關注已付費使用雲端服務的臺灣企業，資策會MIC表示，AI應用目前約占6%，排名第七，反映出臺灣雲端服務用戶仍未普遍使用AI雲端服務，然而，調查顯示用戶未來兩年最期望導入的雲端服務，即由AI應用（17%）拔得頭籌，且大幅領先第二名的營運管理（9％）。除此，已有超過半數的臺灣雲端服務供應業者已備妥AI雲端服務準備推行，加上有需求的企業在未來兩年導入AI雲端服務的積極度高，皆足以預見此市場的未來發展性。

此次調查時間為2024/8/19~2024/9/27，以電話訪問輔以線上調查等多元方式進行調查，有效樣本數300份。