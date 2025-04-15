榮邦計畫台帛合作啟動 施振榮：聚焦零碳排船與新能源

宏碁集團（2353）創辦人、同時也是帛琉高級經濟顧問施振榮15日表示，政府積極推動榮邦計畫，台灣與帛琉也將進一步積極啟動合作計畫，未來將聚焦在零碳排船與新能源領域的合作計畫，並進一步在帛琉推動高端永續旅遊，除了台帛攜手共創價值外，目標希望促成帛琉人由美回流。

帛琉總統惠恕仁在今年3月正式邀請施振榮擔任高級經濟顧問，雙方並簽署合作備忘錄，希望台灣積極協助推動帛琉的經濟發展。施振榮15日與保利馬共同創辦人Gunter Pauli在《純淨帛琉》新書發表會中，特別針對台帛榮邦計畫的具體合作項目做進一步說明。

施振榮表示，帛琉是台灣最親密的邦交國之一，帛琉總統也對環境保護與推動淨零碳排十分積極，因此對保利馬公司推出的零碳排船表達高度的興趣，也希望零碳排船能對帛琉推動在地的觀光旅遊產業有所助益。

施振榮指出，對於島國來說，發展新能源一直是相當重要的課題。因為藉由柴油的發電成本高，排碳也高。所以未來發展太陽能、高空風能、氫能等新能源，也是島國關注的焦點，希望將新能源導入水上交通工具，以追求淨零碳排。

他表示，未來帛琉推動在地的高端永續旅遊，可以借重零碳排船，但零碳排船的動力來自太陽能、高空風能、氫能等新能源，需要在當地先做好新能源的基礎設施，這也將是台灣未來與帛琉攜手合作的重要領域。

施振榮指出，過去台灣是能源的輸入國，如今在新能科技的快速發展下，期待台灣未來將成為新能源科技技術的輸出國，在台灣打造新能源科技技術的產業生態圈，進而協助國外合作夥伴培訓新能源領域的相關人才。

藉由台灣與帛琉在多個領域落實王道精神展開合作，進一步落實榮邦計畫，施振榮認為，藉此可以為帛琉在地創造工作機會，目標是讓在美國的帛琉人也可以回流。

為了協助帛琉有效推動經濟發展，Gunter Pauli也特別撰書《純淨帛琉》（Pristine Palau）中英文版，詳細介紹了帛琉的發展歷史及在國際中的環境，以及未來可以尋求創新突破的方向。

他在書中分享從「島嶼國家的形成」、「全民參與的在地民主」、「仿效大自然智慧的商業模式」、「小島國家的融資挑戰」、「傳承投資者（The Legacy Investors）」等章節談起，進而分享未來帛琉發展的新機會，包括「海洋中的黃金」、「水下新數據產業（Data Farming）」、「具有使命的旅遊」、「豐饒的能源與水資源」，最後並分享了「改變帛琉（與世界）的12項倡議」。

Gunter在書中指出，帛琉的歷史充滿了傳統與現代民主原則的融合。書中提供了關於財務挑戰的細節，讓讀者感受到迫切性。隨後，他從描述轉向願景，討論了帛琉的經濟發展機會。根據他在全球，尤其是在西班牙等島嶼的轉型經驗，他提出了解決島嶼上能源、水、食物和健康問題的解決方案。

這本書還特別邀請到帛琉總統惠恕仁與施振榮為其作推薦序，分別是「邁向純淨天堂」與「致力永續與零排放的先鋒」。惠恕仁總統在序中提到，帛琉正處於一個關鍵的轉折點，這篇序言是呼籲世界與帛琉合作，共同設計一個未來，在這個未來中，經濟活動與環境保護和生產和諧共存。

在施振榮的書序中則提到，帛琉仍有許多挑戰需要克服。依據本書中所列的藍圖，帛琉可以信賴來自台灣的產業供應鏈，在設計經濟、社會和環境的未來永續發展上做出長期貢獻，並藉由台灣與帛琉攜手合作共創價值。