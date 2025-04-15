輝達攜鴻海等要在美國建置 AI超級電腦生產線 卓揆回應了

輝達（NVIDIA）宣布正與台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等製造夥伴，在美國境內設計並興建價值5,000億美元的人工智慧（AI）基礎設施，將首度實現AI超級電腦完全在美國打造。對此，行政院長卓榮泰15日於立法院答詢時說，此案仍需經過投資審議機制。經濟部長郭智輝則表示，經濟部都是站在協助企業向外擴展的立場，投審會也會關心及協助業者。

卓榮泰指出，國內的廠商要到國外投資，都必須經過投審機制。民間企業要到國外投資，是民間企業要來申請，不是政府去問它，理論上程序要如此。

不過，立委憂心此投資案可能引發虹吸效應，把台灣的上中下游廠商一起帶過去美國，對此，卓榮泰說，這有它產業的需求跟考量。這是在美國的宣布，相關企業必須有程序來跟政府做說明，不能要求12個小時以內完成說明。

此外，郭智輝15日上午接受媒體採訪時也提到，因尚未看到這個計畫的詳細內容，目前不予評論。但台灣的廠商要到海外投資，經濟部都是站在協助的這個立場，投審會也會關心及協助業者向外擴展。