蘇姿丰現身台大談AI！大咖親友團來助陣 環泥董座也來了
晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長暨蘇姿丰15日受邀到台大發表演說，並以「AMD轉型為 AI 領袖之路」為題，分享，自己帶領AMD團隊、一步一步打拼、最終獲得在大家心目中足以代表「AI（人工智慧）」領導地位的心路歷程；活動也吸引大批來自產學界的專業人士到場參加，就連身為蘇姿丰表姨丈的環泥（1104）董事長侯博義，也親自陪著夫人蘇錦倩（蘇姿丰的表姨）到場力挺，而值得一提的是，侯博義的大兒子、也就是環泥現任總經理侯智升，作為蘇姿丰的表弟，今日也特地到場大力支持，引發外界的關注。
事實上，在業界被稱為「蘇媽」的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨天就已提前抵臺，並先行拜會了台積電（2330）董事長魏哲家；而她今日上午9點穿著一襲粉藍色西裝外套現身台大綜合教學館錢思亮紀念講堂，也親自向媒體證實，目前AMD已將由台積電提供的2奈米製程，正式的導入到新一代EPYC處理器中，而在自己及AMD團隊的心中，台灣絕對是相當重要的供應鏈之一，若想要讓供應鏈更加穩定，除了美國之外，台灣也非常的重要。而更多新世代AI晶片的消息，則要等到6月就會公布。
根據台大官網指出，蘇姿丰此次校園演講雖然僅開放台大教職員生參加，且名額僅開放500人，不過現場仍有保留部分座位，並邀請幾位具有代表性的供應鏈業者到場參加。根據記者採訪所見，今日現場有多家企業都有代表出席與會，而其中，代工大廠廣達（2382）也派出集團「AI大將」技術長張嘉淵到場，也看得出業界對這場演講的重視。而蘇姿丰此次親臨台大，演講總時長大約為1個半小時，現場全程以英文來進行，從開場引言、主題對談、提問交流，而蘇姿丰也用大方又不失禮貌的態度，將自己一路走來獲得的各種經歷，大方跟與會師生及企業代表們來分享，精彩萬分。
對此，今日現場除了有來自產業界的多位大咖外，也有許多來自學界的專業技術先鋒到場，包括曾任工研院兼任顧問、國家高速電腦中心主任、資策會執行長的台大電機工程學系特聘教授吳瑞北以及台大共同教育中心副主任劉文清，還有台大副校長丁詩同、廖婉君以及臺灣大學物理學系教授傅昭銘、臺大電機系/ 電信所特聘教授吳宗霖，以及台大法律系特聘教授曾宛如、文化大學應用數學系副教授李明嘉等學界代表齊聚一堂，甚至連深耕產學兩界多年的鈿達電機董事王大展也都一同到場參與，引發各界的關注。
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