蘇姿丰現身台大談AI！大咖親友團來助陣 環泥董座也來了

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長暨蘇姿丰15日受邀到台大發表演說，並以「AMD轉型為 AI 領袖之路」為題，分享，自己帶領AMD團隊、一步一步打拼、最終獲得在大家心目中足以代表「AI（人工智慧）」領導地位的心路歷程；活動也吸引大批來自產學界的專業人士到場參加，就連身為蘇姿丰表姨丈的環泥（1104）董事長侯博義，也親自陪著夫人蘇錦倩（蘇姿丰的表姨）到場力挺，而值得一提的是，侯博義的大兒子、也就是環泥現任總經理侯智升，作為蘇姿丰的表弟，今日也特地到場大力支持，引發外界的關注。

事實上，在業界被稱為「蘇媽」的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨天就已提前抵臺，並先行拜會了台積電（2330）董事長魏哲家；而她今日上午9點穿著一襲粉藍色西裝外套現身台大綜合教學館錢思亮紀念講堂，也親自向媒體證實，目前AMD已將由台積電提供的2奈米製程，正式的導入到新一代EPYC處理器中，而在自己及AMD團隊的心中，台灣絕對是相當重要的供應鏈之一，若想要讓供應鏈更加穩定，除了美國之外，台灣也非常的重要。而更多新世代AI晶片的消息，則要等到6月就會公布。

根據台大官網指出，蘇姿丰此次校園演講雖然僅開放台大教職員生參加，且名額僅開放500人，不過現場仍有保留部分座位，並邀請幾位具有代表性的供應鏈業者到場參加。根據記者採訪所見，今日現場有多家企業都有代表出席與會，而其中，代工大廠廣達（2382）也派出集團「AI大將」技術長張嘉淵到場，也看得出業界對這場演講的重視。而蘇姿丰此次親臨台大，演講總時長大約為1個半小時，現場全程以英文來進行，從開場引言、主題對談、提問交流，而蘇姿丰也用大方又不失禮貌的態度，將自己一路走來獲得的各種經歷，大方跟與會師生及企業代表們來分享，精彩萬分。