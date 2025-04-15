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AMD蘇姿丰：將在美國擴大AI晶片和伺服器產能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席台灣大學椰林講座，會前受訪表示，台灣生態系對超微來說是非常重要的。記者黃義書／攝影
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席台灣大學椰林講座，會前受訪表示，台灣生態系對超微來說是非常重要的。記者黃義書／攝影

AMD 執行長蘇姿丰今日出布台大椰林講座前接受媒體採訪時表示，AMD 將在台積電不斷擴建的亞利桑那工廠生產AI 晶片，以及AI伺服器產能，AMD 的供應鏈具有足夠的彈性來應對關稅上漲。

蘇姿丰此次來台，已在昨天拜會台積電董事長魏哲家，並將拜訪其他台灣供應商和合作夥伴。今晚並在台北宴請供應商。

對於美國總統川普對全球發動對等關稅，並表明也將針對半導體晶片課稅，蘇姿丰說：「我們擁有廣泛而深入的合作夥伴關係。因此，我們相信我們可以與合作夥伴緊密合作，共同應對任何供應鏈問題。」

稍早AI晶片和伺服器霸主輝達（Nvidia ）已計劃結合台積電、鴻海、緯創、日月光集團旗下矽品，在美國生產價值高達 5,000 億美元的人工智慧設備 。如今AMD也採取同樣模式，擴大在美國生產AI晶片和伺服器產能。

AMD 台積電 晶片

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