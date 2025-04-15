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中華電信打造台灣首顆專屬衛星 最快明年提供服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）15日宣布與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第三代MicroGEO衛星，具備快速部署、高效能與高可靠性，更能強化台灣上空的衛星通信容量，該合作衛星預計今年底發射，最快明年即能提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用。

Astranis為全球衛星產業中備受矚目的公司，專注開發靈活部署的小型同步軌道（MicroGEO）衛星，此次策略合作，搭配已在軌服務的ST-2高軌道（GEO）衛星、OneWeb低軌道（LEO）衛星、以及SES中軌道（MEO）衛星來強化中華電信「海地星空」網路韌性與發展NTN服務的策略主軸。

中華電信董事長簡志誠表示，近年積極拓展衛星網絡布局。「Astranis的MicroGEO解決方案為我們的衛星服務策略帶來關鍵的彈性與韌性。這項合作打造台灣專屬、安全的數位基礎設施韌性備援，有助於因應天然災害、海底電纜異常與多變的國際局勢」。

Astranis公司表示，公司成立初衷就是在全球最需要地方，提供專屬的衛星通信容量，維持獨立且安全的對外通信連結。很榮幸能與中華電信攜手，共同強化台灣關鍵通信基礎設施的網路韌性。

面對全球通信風險與自然災害日益嚴峻的挑戰，中華電信持續建構永不中斷、全球連結的數位韌性網路。透過低軌、中軌與高軌衛星整合優勢，中華電信積極為政府、企業與社會，提供穩定可靠的通信韌性服務。

中華電信 美國 電纜

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