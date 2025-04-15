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蘇姿丰台大演講 晚間將宴請主要供應商及重要客戶
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席台灣大學椰林講座，蘇姿丰以「AMD轉型AI領導者」為題演講，抵達時心情輕鬆接受媒體訪問。
蘇姿丰受訪時首先表達能來台大演講感到榮幸，表示台灣是超微供應鏈的要角，但美國也是，包括與台積電以及供應鏈夥伴的合作，蘇姿丰強調，台灣生態系對超微來說是非常重要的，彼此有廣泛而深入的合作關係，今天也將與台灣所有合作夥伴會面，包括供應鏈、客戶及所有生態系夥伴。對於是否擴大美國布局，蘇姿丰表示會評估供應鏈的重要性，AMD需要在許多地方建立供應鏈，除台灣外，AMD也將擴大在美國布局，包括晶片或伺服器領域。
蘇姿丰預計晚間宴請主要供應商及重要客戶，對於如何因應美國即將祭出的半導體關稅，以及相關供應鏈的調整布局，預計將成為席間討論焦點。
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