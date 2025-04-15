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數據為王！商研院開「Power BI 商務數據視覺化實務班」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
在數據成為企業決策關鍵的今日，商研院數位創新學院規劃「Power BI商務數據視覺化實務班」，課程強調實作操作，從基礎概念到進階應用，透過實例引導學員逐步掌握Power BI的強大功能，即使是零經驗者也能輕鬆入門。現在開放報名，凡於4月29日前完成報名者可享早鳥優惠。 圖／商研院提供
在數據成為企業決策關鍵的今日，商研院數位創新學院規劃「Power BI商務數據視覺化實務班」，課程強調實作操作，從基礎概念到進階應用，透過實例引導學員逐步掌握Power BI的強大功能，即使是零經驗者也能輕鬆入門。現在開放報名，凡於4月29日前完成報名者可享早鳥優惠。 圖／商研院提供

在數據成為企業決策關鍵的今日，商研院數位創新學院規劃「Power BI商務數據視覺化實務班」，課程強調實作操作，從基礎概念到進階應用，透過實例引導學員逐步掌握Power BI的強大功能，即使是零經驗者也能輕鬆入門。現在開放報名，凡於4月29日前完成報名者可享早鳥優惠。

商研院表示，在商業競爭中，企業成敗往往取決於能否善用數據資源，快速掌握趨勢並即時調整策略，以創造營運與服務上的優勢。隨著商業數據分析技術的演進，應用門檻已大幅降低，許多原本需仰賴技術人員操作的分析流程，如今非技術背景者也能輕鬆上手、自主執行。

商研院指出，「Power BI」正是一款具代表性的商業智慧工具，不僅能自動化日常任務、建構高效的工作流程，更能協助使用者從數據中洞察趨勢、做出精準決策。自2019年起連續獲Gartner評選為領先產品，並依託微軟完整的雲端與AI生態系，讓企業能無縫整合日常資料與進階應用，是現代管理人員掌握數據力的強力後盾。

商研院還提到，完成「Power BI商務數據視覺化實務班」課程後，將具備運用手邊數據，執行多元、多維度分析的能力。詳細課程內容請參考課程網址：https://reurl.cc/klM3NG，或電洽：(02)7707-4975訓練業務總監傅小姐。

微軟

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