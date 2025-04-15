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彭博：廣達、緯穎爭取收購超微旗下在美伺服器組裝廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ZT System位於德州的高科技雲端運算製造中心。美聯社
ZT System位於德州的高科技雲端運算製造中心。美聯社

彭博引述知情人士報導，仁寶電腦（2324）、緯創旗下緯穎（6669）以及美國電子業者Jabil準備重更新報價，爭取收購超微（AMD）旗下的人工智慧（AI）伺服器組裝廠。

彭博新聞先前報導，英業達和和碩也有意參與競標，但消息人士表示，這兩家公司已退出競爭。

據了解，超微在顧問合作之下，已要求有意買家未來幾天內提交更新後的報價，希望在第2季底以前敲定交易。彭博之前報導，這項出售案的價碼可能落在30億至40億美元之間。

超微這些組裝廠來自3月底以49億美元完成收購的ZT Systems。超微去年已表示，將出售這些製造事業，避免和戴爾和慧與在內的客戶競爭。ZT Systems在超微收購之前一年營收約達100億美元。

超微打算出售的製造資產位於德州和紐澤西，正值多家台灣電子業者加速赴美設廠，以規避美國總統川普未來可能加徵的關稅。彭博報導，買家看上的是工廠1,500名技術人員。

AI晶片龍頭輝達輝達（NVIDIA）周一表示，未來四年將透過製造合作夥伴，在美國生產價值高達5,000億美元的AI基礎設施。

鴻海（2317）已將墨西哥列AI伺服器組裝和零組件生產的重要據點。自川普去年11月當選以來，鴻海也在美國取得土地，並在上月表示將公布更多在美投資計畫。廣達（2382）則已通過對美國子公司增資2.3億美元的計畫。

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