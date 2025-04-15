錼創Touch Taiwan 秀多款全球首發MicroLED 搶攻AI眼鏡、裸眼3D商機

MicroLED技術領導廠商錼創科技-KY創（6854）表示，將於4月16日至18日參加Touch Taiwan智慧顯示展，並將展出多款全球首發的MicroLED顯示技術，展現其在穿戴裝置、沉浸式體驗與車用領域的最新開發成果，為MicroLED邁向消費性電子、車用及商用市場立下關鍵里程碑。

本次展會中，錼創將重磅推出全球最高像素密度、專為下一代AI眼鏡設計的0.18吋全彩MicroLED微型顯示器。這款顯示器擁有高達5,644 PPI的驚人像素密度、720x720高解析度以及高達50萬nits的峰值亮度，其輕巧設計能完美契合AI眼鏡需求。該技術不僅突破業界規格，更已榮獲2025年金面板獎（Gold Panel Awards）的顯示器卓越技術獎肯定，為穿戴式顯示樹立了全新標竿。

同時，錼創也將全球首度亮相與丹麥Realfiction合作開發的9.38吋真・裸眼3D MicroLED顯示器。此顯示器結合了錼創MicroLED的高亮度、高更新率、廣色域與高對比特質，以及Realfiction的定向像素技術，讓使用者無需配戴特殊眼鏡，即可體驗栩栩如生的3D立體影像，為娛樂及商業應用開創了全新的沉浸式可能性。

針對蓬勃發展的智慧穿戴市場，錼創亦將展示搭載獨家Tantium™晶片技術的1.39吋超亮MicroLED智慧手錶顯示器。這款圓形面板實現了高達5,000 nits的極致亮度，同時透過創新的高效節能技術大幅降低功耗，為智慧手錶等穿戴裝置提供了兼具清晰視覺與長效續航的顯示解決方案，有望成為新世代穿戴顯示的標準。

錼創表示，公司持續與全球產業夥伴，包括晶片設計、驅動IC、光學模組與終端品牌廠商緊密合作，積極建構完整的MicroLED生態系，目標是加速MicroLED顯示技術的普及化進程，將創新成果導入更廣泛的應用領域。