2024年上櫃董事酬金 聖暉*奪冠 前四強都逾千萬元

上櫃公司2024年度董事酬金擬議數已於4月15日揭露，實際數將會在2026年1月底公布。聖暉*（5536）奪得上櫃公司董事平均酬金王，其次為鈊象（3293）、元大期（6023）位居第二、第三，前十強產業來看，以半導體業占四檔最多，其次是文化創意、金融業各占兩檔。

2024年上櫃公司董事平均酬金前十強，超過千萬元僅四家，較前一年減少一家，由聖暉（5536）*以1,559萬元排名第一，鈊象1,542萬元居第二，元大期1,491萬元名列第三，康和證（6016）1,068萬元第四，世界915萬元第五，第六至第十名依序為新潤（6186）、橘子（6180）、欣銓（3264）、力旺（3529）、旺矽（6223），介於692萬元至835萬元之間。

以董事總酬金計算，去年董事總酬金發放逾1億元的上櫃公司有四家，包括鈊象、元大期、康和證，以及聖暉*。

此外，根據公司稅後損益與董事酬金變動之關聯性與合理性說明公告，2024年獲利衰退，董事酬金卻增加的上櫃公司有六家，分別為精確（3162）、精剛（1584）、浩鼎（4174）、國邑*、精星（8183），以及新零售（3085）。其中浩鼎、國邑*，以及新零售2024年甚至是虧損的。