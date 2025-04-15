宇瞻攜手虹彩光電 Touch Taiwan展出電子紙應用新里程碑

2025年Touch Taiwan智慧顯示展即將登場，宇瞻科技（8271）宣布將聯手膽固醇液晶電子紙領導廠商虹彩光電，於4月16日至18日展會期間，在南港展覽館一館N703攤位共同展出多項電子紙創新應用，包含結合屏下鏡頭的智慧醫療顯示方案、以及結合雙螢幕設計的靜動整合型電子看板等技術亮點，吸引市場高度關注。

宇瞻表示，公司長期深耕於工業控制領域，擁有紮實的全球B2B客戶基礎與系統整合能力，有感近年對於永續綠能的需求趨勢增加，積極投入低功耗、永續友善的電子紙應用開發。而虹彩光電擁有超過200項膽固醇液晶技術專利，不僅展現電子紙在垂直應用領域的技術進展，更顯示未來在醫療、交通、零售等商業場景中具備擴大導入的潛力。

在技術面上，電子紙主要分為電泳式與膽固醇液晶兩大類型，各具應用優勢。電泳式電子紙擅長低頻率更新的黑白或簡易彩色顯示，如電子書、電子貨架標籤（ESL）等場景，具有良好的閱讀性與極低耗電量。相對地，膽固醇液晶電子紙則具備自然全彩呈現與高反射率，適合寬溫要求下的資訊導引、智慧告示、醫療面板及戶外公共看板等需要彩色顯示與全天候可視性的應用。兩種技術的互補性，為用戶在不同環境與功能需求下提供更多選擇。

相較於傳統電子紙應用，宇瞻所展出的電子紙產品能結合更豐富的感測、顯示與控制整合能力，回應現今B2B市場對低碳、高可靠性與場域適應力的多重需求，亦呼應全球ESG與智慧城市發展趨勢。宇瞻與虹彩表示，未來將持續深化合作，推動電子紙技術落地更多產業場景，打造永續顯示新價值。