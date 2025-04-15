蘇姿丰：下一代AI晶片MI350系列 於6月有更多訊息揭曉
針對AI晶片的發展進度，超微（AMD）執行長蘇姿丰15日受訪時表示，該公司正在著手推出最新下一代AI晶片MI350系列，預計6月時會有更多相關訊息公布。
超微在去年的ADVANCING AI 2024活動中，公布AI加速器發展藍圖已達2026年，其AI加速器MI325X已推出，而MI350系列加速器原本規畫於今年下半年推出，如今時程已提前，將採用新一代CDNA 4架構與3奈米製程生產。另外，2026年該公司還將推出MI400系列產品。
目前包括微軟、OpenAI、Meta等，都已是超微Instinct MI300系列產品線的客戶。
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