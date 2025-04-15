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蘇姿丰：超微成為台積電亞利桑那州廠首家2奈米客戶

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD執行長蘇姿丰於臺大椰林講座演講。記者簡永祥／翻攝
AMD執行長蘇姿丰於臺大椰林講座演講。記者簡永祥／翻攝

超微（AMD）今天宣布，代號為「Venice」的新一代 AMD EPYC 處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品，第五代 AMD EPYC CPU 產品也已在台積電亞利桑那州廠成功啟用和驗證。「Venice」預計明年如期上市。

超微（AMD）15日宣布，代號為「Venice」的新一代AMD EPYC處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰今日出布台大椰林講堂專題演講前受訪表示，台積電多年來一直是AMD重要的合作夥伴，AMD為台積電2奈米製程，以及亞利桑那州晶圓21廠的首家HPC客戶，充分展現雙方緊密合作，共同推動創新並提供先進技術，為未來運算挹注動能。

台積電董事長暨總裁魏哲家說，台積電與AMD合作推動顯著的技術擴展，為高效能晶片帶來更佳的效能、功耗效率和良率。期待持續與AMD密切合作，共同開創運算的新世代。

AMD表示，「Venice」完成投片，並採用台積電2奈米製程，展現AMD與台積電共同最佳化全新設計架構與領先的製程技術，同時代表著AMD在資料中心中央處理器（CPU）產品藍圖執行上的重大進展。

AMD在網站秀出由魏哲家送給蘇姿丰的首片2奈米試產成功的12吋晶圓，蘇姿丰並讚許試產非常成功，將成為台積電亞利桑那州廠首家採用2奈米製程客戶。

據調查，魏哲家送給蘇姿丰的12吋晶圓，是由台積電位於寶山的研發試產廠試產完成。未來代號為「Venice」的新一代 AMD EPYC 處理器，將迎合美國晶片製造的政策，在亞利桑那州廠生產。

AMD今天宣布，代號為「Venice」的新一代 AMD EPYC 處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算的產品。台積電董事長魏哲家特地送給AMD執行長蘇姿丰首次試片成功的12吋晶圓。圖／AMD提供
AMD今天宣布，代號為「Venice」的新一代 AMD EPYC 處理器完成投片（tape out），是首款採用台積電2奈米製程技術的高效能運算的產品。台積電董事長魏哲家特地送給AMD執行長蘇姿丰首次試片成功的12吋晶圓。圖／AMD提供

AMD 台積電 奈米

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