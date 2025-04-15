安碁資訊前進資安大會 展現全方位解決方案

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）將於15日舉行的2025資安大會中隆重登場，現場展示「打造企業數位韌性：從聯防到實戰演練的全方位解決方案」，展現如何透過跨域協作與AI技術，協助企業強化防禦力道、抵禦日益嚴峻的資安威脅。

本次活動主題為「跨域聯防，共築資安防線」，安碁資訊將現場展示整合政府與企業資源的資安共享平台，透過資訊情資與聯防機制，建構事前預防、事中偵測與事後應變與復原及數位鑑識的一站式資安防護網，全面提升企業數位韌性。

此外，現場也將實際演示BAS（Breach and Attack Simulation，入侵與攻擊模擬）演練的實際應用情境，模擬駭客可能的入侵路徑與攻擊方式，協助企業找出弱點漏洞並即時修補，驗證資安防護機制是否如預期運作。

安碁學苑也將在人才館進行展示。聚焦於企業資安人才的培育與實務技能養成，現場將介紹多元課程與專業訓練模組，協助企業建立內部資安戰力，因應不斷演進的資安挑戰。

安碁資訊多年來致力於協助企業強化營運韌性，導入AI驅動的創新資安技術，推動資安防護自動化與流程優化，有效提升資安管理效能，同時大幅節省人力成本。安碁資訊已成功為政府機關、金融產業及製造業的客戶，量身打造完善的資安防護體系，全面強化對抗網路攻擊威脅，建立穩健而靈活的數位防線。