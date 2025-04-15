快訊

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

沙塵暴空汙來了！鄭明典：PM10非PM2.5、室外避免做1事

擴展美國供應能力 蘇姿丰：希望擁有具韌性的供應鏈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

談到近期美國關稅政策的議題，超微（AMD）執行長蘇姿丰15日表示，目前整體供應鏈的情勢非常動態，該公司很幸運能擁有廣泛且深入合作的夥伴，相信這樣的夥伴關係能夠共同應對供應鏈的問題。

超微目前已經有產品在台積電（2330）的亞利桑納廠投片，當被問到後續是否會有更多AI產品在美國製造時，蘇姿丰回應，考慮到供應鏈的重要性，確實需要在所有地方建立供應鏈。從供應鏈的角度來看，台灣對該公司來說非常重要，不過在美國，超微也剛完成對ZT系統的收購案，ZT也是領先的AI伺服器製造供應鏈。超微確實從晶片與伺服器兩方面都正擴大在美國的能力。

另外，蘇姿丰也強調，該公司還有很多新的計畫，半導體供應鏈非常複雜，有很多步驟。對於超微來說，希望能夠具備擁有韌性的供應鏈。「因此，台灣依然對我們是非常重要的供應鏈據點，但同時美國供應鏈據點也日益重要，並正著手擴展，這包括與台積電及其他供應鏈夥伴的合作」。

台積電 美國 超微

延伸閱讀

大陸懸賞通緝3美國特工 指控曾對哈爾濱亞冬運網攻

蘇姿丰宣布AMD 成為台積電首家2奈米製程HPC客戶

前白宮官員談中國因應貿易戰：拉高美消費者痛苦值

與台灣同病相憐？日學者：日本沒有籌碼報復美國關稅

相關新聞

蘇姿丰：超微成為台積電亞利桑那州廠首家2奈米客戶

超微（AMD）今天宣布，代號為「Venice」的新一代 AMD EPYC 處理器完成投片（tape out），是首款採用...

輝達大聯盟 拚AI在美製造…生產價值高達5,000億美元

輝達串聯台積電、鴻海、緯創、日月光集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，攜手在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍...

關稅戰效應…電子產品漲價潮來了 索尼、技嘉領頭漲價

川普關稅戰墊高科技業成本，電子產品第一波漲價潮來了，顯卡、遊戲機領頭發難。板卡大廠技嘉對大陸客戶發出顯卡漲價通知，涵蓋輝...

鴻海印度投資 又有動作…有意設立全球第二大生產基地

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，鴻海有意在印度北部設立生產基地，正鎖定北方邦（Uttar Pradesh）大諾伊達...

蘇姿丰台大演講 晚間將宴請主要供應商及重要客戶

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席台灣大學椰林講座，蘇姿丰以「AMD轉型AI領導者」為題演講，抵達時心情輕鬆接受...

彭博：廣達、緯穎爭取收購超微旗下在美伺服器組裝廠

彭博引述知情人士報導，仁寶電腦（2324）、緯創旗下緯穎（6669）以及美國電子業者Jabil準備重更新報價，爭取收購超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。