擴展美國供應能力 蘇姿丰：希望擁有具韌性的供應鏈
談到近期美國關稅政策的議題，超微（AMD）執行長蘇姿丰15日表示，目前整體供應鏈的情勢非常動態，該公司很幸運能擁有廣泛且深入合作的夥伴，相信這樣的夥伴關係能夠共同應對供應鏈的問題。
超微目前已經有產品在台積電（2330）的亞利桑納廠投片，當被問到後續是否會有更多AI產品在美國製造時，蘇姿丰回應，考慮到供應鏈的重要性，確實需要在所有地方建立供應鏈。從供應鏈的角度來看，台灣對該公司來說非常重要，不過在美國，超微也剛完成對ZT系統的收購案，ZT也是領先的AI伺服器製造供應鏈。超微確實從晶片與伺服器兩方面都正擴大在美國的能力。
另外，蘇姿丰也強調，該公司還有很多新的計畫，半導體供應鏈非常複雜，有很多步驟。對於超微來說，希望能夠具備擁有韌性的供應鏈。「因此，台灣依然對我們是非常重要的供應鏈據點，但同時美國供應鏈據點也日益重要，並正著手擴展，這包括與台積電及其他供應鏈夥伴的合作」。
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