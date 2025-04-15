蘇姿丰宣布 AMD 成為台積電首家2奈米製程 HPC 客戶
超微（AMD）執行長蘇姿丰15日指出，昨天她已去新竹造訪包括台積電（2330）在內的合作夥伴，且確認其第1款2奈米製程晶片、下一代伺服器處理器進度良好。
蘇姿丰於今日擔綱台大椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型AI領導者，她在演講前受訪做出以上表示。
同時，蘇姿丰說，對於上述進度，感謝台積電董事長魏哲家與其團隊的努力，另外AMD第一款在美國亞利桑納州生產的產品第5代EPYC處理器也同樣進展順利。
蘇姿丰表示，今日還將與台灣的合作夥伴見面，包括客戶、供應鏈與生態系夥伴。台灣的夥伴對於AMD很重要。
超微今日宣布代號為Venice的新一代EPYC處理器，是業界首款完成設計定案（tape out）並採用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）產品。
超微強調，這展現該公司與台積電在半導體製造領域的強大合作夥伴關係，共同最佳化全新設計架構與領先的製程技術，同時代表該公司在資料中心CPU產品藍圖執行上的重大進展。Venice預計將於明年如期上市。
蘇姿丰說，台積電多年來一直是超微重要的合作夥伴，該公司與其研發和製造團隊的深度合作，能持續推出領先業界的產品，突破高效能運算的極限。身為台積電2奈米製程及其亞利桑那州晶圓21廠的首位HPC客戶，充分展現雙方如何緊密合作，共同推動創新並提供先進技術，為未來運算挹注動能。
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