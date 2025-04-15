聽新聞
0:00 / 0:00
陳立武上任後首樁處分非核心事業 處分Altera 51%
英特爾執行長陳立武上任後公布首樁處分非核心事業，英特爾表示，公司已同意以44.6億美元（約新台幣1450億元）出售可編程晶片業務Altera的51%股權，予私募基金銀湖（Silver Lake），為英特爾轉型復興計畫注入資金。
Altera主要業務是專門研發可編程邏輯晶片，應用於電信、軍工等產業，過去與賽靈思（後被AMD收購）是主要競爭業手，2015年被英特爾收購後因英特爾製程推退被台積電超越，連帶Altera市況走下坡。
根據英特爾公布資訊，這次交易對Altera的估值為87.5億美元，遠低於2015年收購時的近170億美元。但陳立武表示，出售Altera股權，反映出公司專注核心、降低成本並強化財務體質的承諾。
英特爾預估這項交易預計將於今年下半年完成，到時Altera的業績將不再在英特爾業績中反映。
英特爾股價受這項消息激勵，14日收盤價收漲近2.9%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言