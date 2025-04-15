陳立武上任後首樁處分非核心事業 處分Altera 51%

英特爾執行長陳立武上任後公布首樁處分非核心事業，英特爾表示，公司已同意以44.6億美元（約新台幣1450億元）出售可編程晶片業務Altera的51%股權，予私募基金銀湖（Silver Lake），為英特爾轉型復興計畫注入資金。

Altera主要業務是專門研發可編程邏輯晶片，應用於電信、軍工等產業，過去與賽靈思（後被AMD收購）是主要競爭業手，2015年被英特爾收購後因英特爾製程推退被台積電超越，連帶Altera市況走下坡。

根據英特爾公布資訊，這次交易對Altera的估值為87.5億美元，遠低於2015年收購時的近170億美元。但陳立武表示，出售Altera股權，反映出公司專注核心、降低成本並強化財務體質的承諾。

英特爾預估這項交易預計將於今年下半年完成，到時Altera的業績將不再在英特爾業績中反映。

英特爾股價受這項消息激勵，14日收盤價收漲近2.9%。