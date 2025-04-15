攜手台積、鴻海 輝達AI超級電腦 美國製造首發

輝達串聯台積電、鴻海、緯創、日月光集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，攜手在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑，預期未來四年內將合力在美生產價值高達五千億美元（約台幣十六點五兆元）的AI基礎設施。

輝達昨晚釋出相關訊息。這是AI晶片一哥輝達、AI伺服器代工龍頭鴻海、AI晶片代工龍頭台積電等AI界三巨頭首度攜手在美完成「美國製造」。

業界認為，在美國總統川普預告「一周內宣布晶片關稅，且不同廠商會有彈性」的關鍵時刻，輝達身為全球IC設計龍頭，率先號召台積電等重量級夥伴呼應川普「美國製造」極具象徵意義。

輝達執行長黃仁勳表示，全球AI基礎設施的引擎將首次在美國建造。新增美國製造不僅更能滿足對AI晶片和超級電腦驚人且不斷增長的需求，也能加強其供應鏈並提升韌性。

根據輝達發布的新聞稿，輝達正與其製造夥伴合作設計並建造工廠，除了在美國製造AI晶片，將與鴻海集團旗下的富士康、緯創合作，首次在美國全面生產AI超級電腦。

輝達指出，輝達與製造合作夥伴共同努力，已建造超過一百萬平方英尺的製造空間，將用於在亞利桑那州生產和測試Blackwell晶片，並將在德州生產AI超級電腦。

業界認為，輝達所指的亞利桑那州晶片生產即台積電亞利桑那州新廠，德州AI超級電腦生產基地則是後續鴻海集團要在美國大力投資的AI伺服器代工新據點。此外，緯創在達拉斯的工廠也是輝達AI超級電腦美國組裝的另一重鎮，估計鴻海德州廠與緯創達拉斯廠都將在未來十二至十五個月內進入量產。

在此之前，輝達的AI超級電腦／伺服器採用的GPU，都是台積電在台灣代工並完成CoWoS封測，出貨到鴻海、緯創等組裝夥伴全球代工據點後銷往美國。

輝達並規畫利用其AI、機器人和數位孿生技術來設計和運營這些設施，包括使用輝達Omniverse建立工廠的數位孿生，以及利用Isaac GR00T來打造自動化生產的機器人。

輝達強調，AI超級電腦是專門為處理AI而設計新型資料中心的引擎，即是AI工廠，這些工廠是推動新AI產業的基礎設施，預計未來幾年內有數十座「百萬瓩AI工廠」興建。